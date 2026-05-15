El Consell de Ibiza premia la creatividad literaria de los estudiantes en los Premios Sant Jordi 2026

El Consell Insular de Ibiza ha entregado los Premios Sant Jordi 2026 a los alumnos de ESO y Bachillerato ganadores de los certámenes literarios de narrativa y poesía, así como a los premiados en el concurso de puntos de libro, en un acto celebrado en la Sala de Plenos de la institución.

El Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio, que impulsa estos galardones, ha reconocido un año más la creatividad de los estudiantes de la isla y la calidad de unos trabajos marcados por la variedad temática y por un nivel muy igualado, según destacaron los miembros del jurado. Los premios literarios están dotados con 350 euros para cada ganador y 250 euros para los segundos clasificados, mientras que los diseños seleccionados en la categoría de puntos de libro reciben 150 euros y serán editados con motivo de Sant Jordi.

Un momento de la ceremonia de entrega / CIE

En la modalidad de Narrativa ESO – Premio Ramon Muntaner, el primer premio ha sido para Laura Romero Irurre, por ‘Atrapats entre les veus’, mientras que el segundo ha recaído en José Antonio Guasch Costa, por ‘El garrover’. En Narrativa Bachiller – Premio Ramon Muntaner, la ganadora ha sido Elisabeth Escandell Escandell, con ‘La tirania de les hores’, seguida de Mia Tomati, reconocida por ‘Defcon 2’.

En poesía, el Premio Marià Villangómez de ESO ha distinguido a Laia Marí Torres por ‘El dens silenci del temps i de la mar’, mientras que el segundo premio ha sido para Leeloo Quemin Tolmer, por ‘Suspesa al límit’. En la categoría de Poesía Bachiller, Elisabeth Escandell Escandell ha sumado un nuevo reconocimiento con el primer premio por ‘La clau’, y Andreu Tur Juan ha obtenido el segundo por ‘Sa mort des ametllers’.

El certamen también ha premiado seis propuestas en la modalidad de puntos de libro: ‘Un punt de fantasia’, de Mariola Tirado Moreno; ‘Les meravelles de l’espai’, de Pinru Zhouwang; ‘El príncep d’or’, de Xia Santiago Chongjin; ‘Des de la sang’, de Safae Danguir El Abboudi; ‘Els somnis mai envelleixen’, de Daniela Rivera Ospina; y ‘Mirada infinita’, de Rodrigo Alonso Diez Canseco Mendoza.

Los puntos de libro premiados / CIE

Calidad de los trabajos

Durante el acto, la consellera ejecutiva de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón Roselló, subrayó la calidad de los trabajos presentados y la importancia de fomentar la creatividad literaria entre los jóvenes estudiantes de la isla. Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí Torres, destacó que estos premios ofrecen al alumnado “una oportunidad de poder mostraros de una manera diferente, a través de las palabras, de las historias y de los dibujos que quedarán grabados para siempre”.

Marí también reivindicó el valor de la lectura y de la escritura en la formación de los jóvenes: “Los libros ayudan a pensar, ayudan a crecer, a aprender. Ojalá algún día alguno de vosotros sea un gran escritor y recuerde con emoción que su trayectoria empezó cuando estudiaba Bachillerato en Ibiza recibiendo un premio Sant Jordi”.