El Consell de Ibiza lanza una agenda cultural para acercar el patrimonio de la isla durante todo el año

El Consell de Ibiza ha presentado la nueva Agenda de Actividades Culturales en los Bienes Patrimoniales 2026, una programación que reúne conciertos, teatro, cine, talleres infantiles, experiencias inmersivas y propuestas divulgativas en algunos de los principales espacios patrimoniales de la isla.

La agenda, impulsada por el Departamento de Educación, Cultura y Patrimonio, se prolongará hasta el mes de noviembre y está pensada tanto para residentes como para visitantes interesados en conocer las tradiciones, las raíces y la identidad cultural de Ibiza.

La consellera de Educación, Cultura y Patrimonio, Sara Ramon, ha explicado que la iniciativa responde a la voluntad del Consell de “continuar abriendo y poniendo en valor los espacios patrimoniales de la isla”, pero también de “llenarlos de vida y de actividad para que la ciudadanía los sienta suyos”. Ramon ha recordado en este sentido el esfuerzo realizado en los últimos años con la apertura de nuevos centros de interpretación, como sa Caleta o es Molí d’en Simó, y con la consolidación de otros espacios ya existentes.

“Ahora entendemos que tan importante como abrir estos espacios es fomentarlos, darlos a conocer y acercarlos a la gente”, ha señalado la consellera, que ha subrayado también el peso de las actividades dirigidas al público infantil y familiar. Según ha indicado, “crear estima por el patrimonio desde los primeros años es fundamental para que las futuras generaciones lo conozcan, lo valoren y lo protejan”.

La programación incluye propuestas en el Museo Etnográfico de Can Ros, sa Caleta, sa Capelleta, es Molí d’en Simó y Sa Nostra Sala, entre otros espacios. Entre las actividades previstas figuran nuevas ediciones de las consolidadas Nits de Museu y Nits d’Art, conciertos, lecturas dramatizadas, proyecciones de cine en blanco y negro rodado en Ibiza, recreaciones históricas, actividades infantiles y talleres de cerámica o realidad virtual.

Sara Ramon ha querido destacar además el trabajo de los profesionales de los museos y centros patrimoniales de la isla, una labor “muchas veces invisible” de catalogación, investigación y conservación que, según ha remarcado, acaba repercutiendo directamente en el bienestar cultural de toda la sociedad.

Actividades gratuitas

Todas las actividades programadas serán gratuitas, aunque algunas requerirán inscripción previa por limitación de aforo.

La primera gran cita de esta agenda será la celebración del Día Internacional de los Museos, impulsado anualmente por el ICOM desde 1977 y que este año se desarrolla bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’, con el objetivo de reivindicar el papel de los museos como espacios de encuentro, diálogo y cohesión social.

La técnica de Cultura y Patrimonio del Consell de Ibiza, Lina Sansano, ha explicado que el Museo Etnográfico de Can Ros se suma un año más a esta celebración internacional con un programa especial de actividades los días 16, 17 y 18 de mayo. Entre las propuestas habrá una ruta cinematográfica guiada por el cineasta Enrique Villalonga, un concierto de La Companyia Invisible, cuentacuentos y talleres infantiles a cargo de Sueños de Ibiza, además de visitas guiadas extraordinarias coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.

Sansano ha destacado que el objetivo es “acercar los museos a la ciudadanía y convertirlos en espacios vivos, accesibles y abiertos a todos los públicos”, reforzando así la función cultural y educativa de los equipamientos patrimoniales de la isla.