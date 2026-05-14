Los Multicines Ibiza acogen una deslumbrante ‘La Bohème’ desde la Arena di Verona

Ibiza se suma a la programación operística en pantalla grande con la proyección de ‘La Bohème’, una de las obras más populares de Giacomo Puccini, grabada en la Arena di Verona. La función podrá verse el jueves 21 de mayo en Multicines Eivissa, dentro de la oferta de contenidos culturales para salas de cine distribuida en España por Versión Digital.

La proyección forma parte del formato Event Cinema, una modalidad que permite disfrutar en salas cinematográficas de grandes producciones escénicas grabadas en teatros y espacios culturales de referencia. En este caso, la propuesta llega desde uno de los recintos líricos más emblemáticos de Europa: el anfiteatro romano al aire libre de Verona.

La producción supone el regreso de ‘La Bohème’ a la Arena di Verona tras trece años de ausencia. La puesta en escena está dirigida por Alfonso Signorini, que traslada el universo bohemio del París del siglo XIX a una dimensión visual de gran formato. La propuesta combina una estética fiel a la tradición operística con una mirada dinámica y contemporánea sobre los personajes.

La escenografía, diseñada por Juan Guillermo Nova, utiliza materiales transparentes que permiten observar simultáneamente diferentes espacios de la acción, aportando profundidad narrativa al drama. La filmación multicámara, pensada específicamente para su exhibición en pantalla grande, acerca al espectador detalles escénicos y expresivos que enriquecen la experiencia.

La historia de amor entre Mimì y Rodolfo, marcada por la juventud, la precariedad, los sueños y la enfermedad, conserva toda su carga emocional en esta versión. La intimidad del relato contrasta con la espectacularidad del conjunto, especialmente en las escenas corales y en los grandes cuadros colectivos del segundo acto.

El reparto

El reparto internacional está encabezado por Juliana Grigoryan como Mimì y Vittorio Grigòlo como Rodolfo. Junto a ellos figuran Luca Micheletti como Marcello y Eleonora Bellocci como Musetta, además de Jan Antem, Alexander Vinogradov, Nicolò Ceriani y Salvatore Salvaggio. La dirección musical corre a cargo de Daniel Oren, al frente de la orquesta, coro y ballet de la Fondazione Arena di Verona.

La obra, cantada en italiano y con subtítulos en castellano, tiene una duración de 123 minutos. La grabación corresponde al año 2024 y se presenta como una experiencia accesible tanto para el público habitual de la ópera como para nuevos espectadores interesados en descubrir el repertorio lírico desde el cine.

La programación de ópera en cines continuará en las próximas semanas con otros títulos destacados. El 4 de junio llegará ‘Madama Butterfly’, desde el Macerata Opera Festival, y el 18 de junio se proyectará ‘Rigoletto’, desde St. Margarethen Open Air.