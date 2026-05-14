Ibiza celebra este sábado ‘Che, Qué Festival’, el primer festival cultural argentino de la isla

El parque Marià Villangómez se llenará este sábado, 16 de mayo, de música, sabores y tradición argentina con la primera edición de ‘Che, Qué Festival’, el primer festival cultural argentino en Ibiza. La cita se celebrará de 12 a 0 horas, con entrada gratuita, y está abierta a vecinos, familias, residentes y visitantes.

Organizado por Buena Onda, con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, el festival nace como una gran jornada de encuentro y celebración en torno a la cultura argentina. La propuesta quiere rendir un guiño a la importante comunidad argentina residente en el municipio y en el conjunto de la isla, al tiempo que invita a toda la ciudadanía a descubrir sus expresiones musicales, gastronómicas y artísticas.

La programación incluirá actuaciones en directo de música típica argentina, folclore, cumbia y rock nacional, además de un espectáculo de tango. Entre los artistas participantes figuran Los Totora, Rena Venus y Julián Humarán, junto a una exhibición dedicada a una de las danzas más universales del país.

La fiesta continuará con sesiones de DJ a cargo de Maru Bravo, Facu Giordano, Caramelo, Carlos Blanco y Salvag. Además, el festival contará con un escenario dedicado a la música electrónica, con las actuaciones de Delum, Marcelo Burlon, Giovanni Sardi, Martín Umpier y DDJ Live.

La experiencia también tendrá un marcado sabor argentino. El público podrá disfrutar de una oferta gastronómica con propuestas tradicionales como choripán, vacío, empanadas argentinas y asador, además de actividades, mercadillo y arte en vivo a lo largo de toda la jornada.

"Acercarse a otras tradiciones"

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, ha destacado que eventos como ‘Che, Qué Festival’ enriquecen la programación cultural y festiva de la ciudad porque permiten "acercarse a otras tradiciones, compartir espacios de convivencia y disfrutar de propuestas abiertas, familiares y participativas".

Torres ha subrayado que la comunidad argentina tiene ya una presencia muy importante en la isla y que, al igual que otras nacionalidades, "contribuye a enriquecer la sociedad ibicenca". En este sentido, ha señalado la voluntad municipal de seguir apoyando iniciativas que hacen de Ibiza una ciudad más viva, diversa y acogedora.

Por su parte, la organizadora del evento, Bárbara Martín, ha explicado que el festival nace “con muchísima ilusión” para compartir “un pedacito de Argentina con toda Ibiza”. La intención, ha añadido, es crear una jornada de música, sabores, baile y celebración en un ambiente familiar y festivo. Con esta primera edición, ‘Che, Qué Festival’ se suma al calendario cultural de la ciudad como una propuesta que combina identidad, convivencia y participación ciudadana, reforzando el carácter cosmopolita de Ibiza como espacio de encuentro entre culturas.