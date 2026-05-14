El dúo l’Arannà acerca el patrimonio musical pitiuso a 500 alumnos de Ibiza y Formentera

El dúo l’Arannà ha cerrado en Ibiza y Formentera los conciertos didácticos del programa ‘Viu la Cultura’ correspondientes al curso 2025-2026, con la participación de 500 alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de ESO. La primera sesión se ha celebrado este jueves en el auditorio de Can Ventosa, en Ibiza, donde han asistido unos 400 estudiantes de los centros CEIP Can Cantó, CC Nostra Senyora de la Consolació, CEIP Sa Graduada e IES Sa Colomina. Este viernes, el dúo se desplazará a la Sala de Cultura de Formentera para ofrecer el espectáculo a un centenar de alumnos del CEIP El Pilar y del CEIP Mestre Lluís Andreu.

La propuesta de l’Arannà parte de un diálogo entre la tradición musical de Ibiza y Formentera y los lenguajes sonoros actuales. Durante el concierto, los estudiantes han podido descubrir algunos de los elementos más representativos del patrimonio musical pitiuso, como los instrumentos tradicionales, las tonadas populares, los ritmos del ball pagès y el cant redoblat.

El concierto ha combinado interpretaciones en directo con fragmentos de grabaciones históricas procedentes del ‘Cançoner de les Pitiüses’, que han servido para contextualizar la riqueza de esta tradición oral y musical. A partir de estos materiales, el grupo ha mostrado cómo el folklore puede dialogar con nuevas formas de creación sonora.

Junto a los elementos tradicionales, l’Arannà ha presentado recursos propios de la música contemporánea, como sintetizadores, teclados, vocóderes, samplers y bases electrónicas creadas con programas musicales. El objetivo ha sido explicar al alumnado cómo se construyen y combinan los distintos componentes de una canción, desde la raíz popular hasta la producción actual.

La actividad busca fomentar entre los jóvenes el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural propio, mostrando que la tradición no es un elemento estático, sino una fuente viva de inspiración artística. En este sentido, el concierto ha ofrecido una aproximación creativa al folklore de las islas, adaptada a un formato didáctico y cercano al alumnado.

El ciclo de conciertos didácticos de este curso continuará el próximo 25 de mayo en el Orfeó Maonès, con la actuación de Cris Juanico y su propuesta ‘Cançons de ca nostra’, que clausurará la programación en Menorca.

Diez conciertos didácticos

Durante el curso escolar 2025-2026, el programa ‘Viu la Cultura’ ha organizado diez conciertos didácticos con la asistencia aproximada de 4.100 alumnos de las Illes Balears. La iniciativa pretende acercar el mundo de la cultura a los centros educativos desde una perspectiva pedagógica, favoreciendo el contacto directo con la realidad cultural del entorno.

Más allá de los conciertos, un total de 309 centros educativos de Baleares han solicitado este curso 984 actividades, en las que han participado 56.508 alumnos. Estas propuestas se desarrollan en los propios centros y permanecen abiertas durante todo el curso escolar.

La Conselleria d’Educació i Universitats mantiene su apuesta por ‘Viu la Cultura’, un programa consolidado en la comunidad educativa, y continúa trabajando para diversificar y mejorar la calidad de la oferta de actividades culturales y educativas dirigidas al alumnado.