El ‘Cançoner de Can Pere Mosson’ se incorpora al patrimonio documental de Ibiza

Joana Tur Planells y su sobrina Maria Cebrián Ferrer han donado al Ayuntamiento de Ibiza el ‘Cançoner de Can Pere Mosson’, un valioso manuscrito familiar de gran importancia para el patrimonio documental e inmaterial de la isla.

El documento pertenecía a Àngels Ferrer Planells, madre de Maria Cebrián y prima hermana de Joana Tur, fallecida hace poco más de un año. El cancionero procedía del abuelo de Àngels y Joana, Joan Planells Rosselló Mosson, y ha permanecido vinculado a la historia de la familia Mosson durante generaciones.

La relevancia del ‘Cançoner de Can Pere Mosson’ va más allá de su valor como pieza escrita. Se trata, sobre todo, de un testimonio fundamental del patrimonio oral ibicenco, ya que recoge canciones tradicionales que, de no haberse conservado por escrito, probablemente se habrían perdido con el paso del tiempo. Gracias a este manuscrito, las composiciones han podido ser transcritas, recuperadas y publicadas.

Entrega del manuscrito al archivo municipal de Ibiza / Ajuntament d'Eivissa

El documento ha servido de base para el libro ‘El Cançoner de Can Pere Mosson’, editado el pasado mes de marzo en una publicación conjunta del Ayuntamiento de Ibiza y el Institut d’Estudis Eivissencs. La obra fue presentada en abril en la Biblioteca Municipal.

El trabajo de recuperación ha sido realizado por Isidor Marí, encargado de transcribir íntegramente el manuscrito, y por Joana Tur, que ha elaborado el estudio sobre la historia del cancionero dentro de la familia Mosson.

Canciones religiosas, de soldados, humorísticas y otros textos

Tal como se explica en el libro, el ‘Cançoner de Can Pere Mosson’ es una recopilación manuscrita de canciones de tambor ibicencas. En total, reúne 36 canciones de distinta extensión y temática. Predominan las canciones de festejo, aunque también se conservan piezas religiosas, canciones de soldados, composiciones humorísticas y otros textos populares.

Detalle del volumen / Ajuntament d'Eivissa

El manuscrito incluye, además de las canciones, algunos dibujos, como la representación de un barco, así como firmas de distintas personas. Las transcripciones fueron realizadas entre 1876, hace ahora 150 años, y las primeras décadas del siglo XX. El documento está escrito en diferentes tipos de papel, correspondientes a las distintas épocas en que fue elaborado.

Con esta donación, Ibiza incorpora a su patrimonio un testimonio excepcional de la memoria musical de la isla y de la transmisión familiar de una tradición que forma parte de la cultura popular pitiusa.