Teatro
‘Buenas noches, madre’, un intenso drama sobre las heridas familiares en Ibiza
La obra, centrada en la relación entre una madre y una hija durante una noche decisiva, se representa el 26 de mayo en Can Ventosa
Can Ventosa tiene programada para el próximo 26 de mayo, a las 20 horas, la representación de ‘Buenas noches, madre’, una propuesta teatral que aborda la relación entre una madre y una hija, la vida, la muerte y las heridas familiares que permanecen abiertas.
El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Cultura, ha anunciado la llegada de esta obra, que sitúa al espectador ante una conversación íntima y dolorosa entre Jessie y su madre. Durante una noche difícil, ambas mujeres se enfrentan a verdades silenciadas, emociones contenidas y decisiones que marcan sus vidas.
La pieza presenta a dos personajes imperfectos, atravesados por sus propias fragilidades, que en ese momento solo se tienen la una a la otra. Entre el amor, el dolor y aquello que nunca se ha dicho del todo, ‘Buenas noches, madre’ construye un diálogo de gran intensidad emocional que interpela directamente al público.
La vida y la muerte
La obra habla de la vida y de la muerte, pero también de los vínculos familiares, de la enfermedad, de la soledad y de la dificultad de escuchar realmente a quienes tenemos cerca. También plantea la impotencia de querer hacer feliz a una persona querida y no lograrlo, así como el vacío que puede aparecer cuando alguien no encuentra un motivo al que aferrarse.
Desde el Ayuntamiento de Ibiza se invita a la ciudadanía a asistir a esta propuesta teatral, destacada por la profundidad con la que aborda las relaciones familiares y las fragilidades humanas. Una conversación aparentemente sencilla que, sin grandes artificios, remueve, golpea y deja huella. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden reservarse a través de la plataforma culturaentradesonline.eivissa.es.
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