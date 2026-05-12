El festival de electrónica de Ibiza The Rocky Desert ya tiene fecha y cartel

SDL The Rocky Desert Ibiza celebrará su tercera edición el próximo 20 de junio en Sant Antoni, con un cartel encabezado por nombres internacionales como Monolink, Tsunamy y Joe Lewandowski. El festival, impulsado por Adrián Rodríguez, fundador de SDL, regresa con la voluntad de consolidarse como una de las propuestas alternativas de referencia en Ibiza.

El proyecto transforma una cantera abandonada en un escenario inmersivo donde conviven música, paisaje y comunidad. Para Rodríguez, el entorno es una parte esencial de la experiencia: “La localización es el verdadero headliner”, afirma. El director destaca además el valor emocional de celebrar el evento en Sant Antoni: “Para mí, como portmanyí, es muy especial que mi proyecto más ambicioso suceda en mi pueblo y cerca del colegio de mi infancia”.

La edición de este año contará con tres espacios diferenciados para la música: The Rocky Desert Stage, Mad Max Stage y Hot Club. Rodríguez explica que la programación busca huir de etiquetas cerradas: “Siempre busco una programación con artistas totalmente diferentes. No me enfoco solo en un estilo musical porque, si no, te cierras a artistas increíbles”.

En este sentido, el director subraya que una de las señas de identidad del festival es acercar a Ibiza propuestas poco habituales en la isla. “Me encanta programar a artistas que nunca vendrían a la isla si no fuera por SDL”, asegura.

Más allá de la música, SDL The Rocky Desert Ibiza se presenta como una declaración de intenciones sobre otra forma de vivir la cultura en la isla, alejada del imaginario más convencional del ocio nocturno. “Ibiza siempre será Ibiza. SDL es un proyecto diferente, hecho por ibicencos, para ibicencos y para el mundo”, señala Rodríguez.

"Una forma de vivir"

El festival también reivindica una manera pausada y auténtica de conectar con el público. “Incluso nuestras redes sociales o la promoción son calmadas, sin agobios; no hay que saturar”, explica su director, que defiende que SDL es “una forma de vivir”.

Rodríguez insiste en que el objetivo final es que el público perciba el vínculo del proyecto con el territorio: “Que vean reflejado nuestro amor por Ibiza, por Sant Antoni. Todo es de verdad: no hay fachadas, no hay mentiras, todo es real”.