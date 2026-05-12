Más de 200 jóvenes de Ibiza participarán en la VII Trobada de Veus Joves con el musical ‘Mare meua!’

El Ayuntamiento de Eivissa celebra este viernes 15 de mayo, a las 21 horas, en el Parque Reina Sofia, la VII Trobada de Veus Joves, una iniciativa que reunirá a más de 200 jóvenes en torno a la música coral y la creación artística compartida. En esta edición, el encuentro presentará por primera vez un formato de musical bajo el título ‘Mare meua!’, una propuesta inspirada en la película ‘Mamma Mia!’ y adaptada a la isla de Eivissa. Tanto la trama como los diálogos se desarrollarán en eivissenc, y durante el espectáculo se interpretarán 11 canciones del musical.

La trobada cambia este año de ubicación y se traslada al Parque Reina Sofia, un espacio emblemático de la ciudad que permitirá acoger a más público tras la gran asistencia registrada en ediciones anteriores en el Claustro. En la VII Trobada de Veus Joves participarán alumnos de 1º de ESO del IES Sa Colomina, Nuestra Señora de la Consolación y el IES Algarb, junto al Cor de Veus Joves, que actúa como coro piloto del proyecto.

La iniciativa, coordinada por Lourdes Roig, busca acercar el canto coral a estudiantes sin necesidad de conocimientos musicales previos, desde una práctica amateur, participativa y colectiva. La preparación comenzó al inicio del curso, con el trabajo de los profesores de música de los centros participantes a partir de partituras, audios y material didáctico facilitado por la organización.

Además, Roig ha visitado los institutos para realizar ensayos, dar indicaciones de dirección y unificar criterios. El mismo 15 de mayo, de 11 a 13 horas, se celebrará un ensayo general conjunto en el Parque Reina Sofia, que servirá como primera toma de contacto entre los jóvenes de los centros, el Cor de Veus Joves y los músicos.

El musical ‘Mare meua!’ cuenta con la dirección artística de Marc Pérez, estudiante de musicales en Madrid, que ha colaborado de forma desinteresada en la elaboración del guion, las coreografías y el trabajo de dramaturgia con los protagonistas. La dirección musical corresponde a Miguel San Miguel, mientras que la dirección y coordinación del proyecto está a cargo de Lourdes Roig. El acompañamiento musical correrá a cargo de Miguel San Miguel al piano, Pedro Escandell a la batería, Fernando Esquiliche al bajo eléctrico, Pedro Planas a la guitarra eléctrica y Laura Boned al violín.

La iniciativa cuenta también con la colaboración desinteresada de miembros del Cor Ciutat d’Eivissa, algunos de los cuales participan como protagonistas en el musical. Otros integrantes colaborarán como voluntarios en la organización, la atención a los jóvenes, la señalización de las áreas establecidas y la coordinación de accesos y salidas al escenario. El Patronat Municipal de Música ha cedido espacios para los ensayos del proceso de preparación.

"Una iniciativa muy valiosa"

La concejala de Cultura, Carmen Domínguez, ha destacado que “la Trobada de Veus Joves es una iniciativa muy valiosa porque permite que más de 200 jóvenes vivan la cultura como protagonistas, desde la música, la participación y el trabajo en equipo que supone un coro”. Además, ha subrayado que esta edición “da un paso más con un musical en eivissenc, adaptado a Eivissa y en un espacio tan emblemático como el Parque Reina Sofia”.

Por su parte, Lourdes Roig ha señalado que “este proyecto nace de la emoción de ver cómo los jóvenes conectan con la música cantada de una forma natural, intuitiva y muy auténtica”. La coordinadora ha añadido que con ‘Mare meua!’ se ha querido ofrecer “una experiencia atractiva, cercana y colectiva, que les permita descubrir el canto coral desde la ilusión, la creatividad y el compañerismo”.

Los profesores de los tres centros participantes han valorado positivamente la iniciativa y han destacado el entusiasmo de sus alumnos por formar parte del proyecto, en el que esperan repetir en futuras ediciones. También han agradecido especialmente a Miguel San Miguel el trabajo realizado en los arreglos musicales y el material didáctico desarrollado para la trobada.