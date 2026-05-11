Sant Josep presenta el III Ciclo 'Música i Patrimoni' con seis conciertos en espacios emblemáticos del municipio

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado la tercera edición del Ciclo 'Música i Patrimoni', una iniciativa impulsada de forma conjunta por los departamentos de Patrimonio y Cultura con el objetivo de poner en valor algunos de los espacios más emblemáticos del municipio a través de la música.

Tras el éxito y la buena acogida de las anteriores ediciones, el ciclo regresa este año con una programación que combina "calidad artística, diversidad de estilos y una estrecha vinculación con el patrimonio arquitectónico y paisajístico de Sant Josep", destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Maria José Ríos, destaca que con el regreso de este ciclo, "queremos que la ciudadanía disfrute de la música en lugares emblemáticos, creando así un ambiente mágico tanto musical como culturalmente".

Por su parte, el coordinador de Cultura, Bartomeu Tur, señala que el ciclo representa "una oportunidad idónea para enlazar la cultura con el patrimonio y valorar así todos los espacios de gran relevancia con los que cuenta Sant Josep".

En esta tercera edición participarán artistas locales y procedentes de fuera de la isla, en una apuesta por favorecer el intercambio cultural y acercar al público propuestas musicales singulares. La voz y el saxofón tendrán un protagonismo especial en una programación que recorrerá seis espacios de gran valor patrimonial del municipio, convertidos de nuevo en escenarios únicos para la música en directo.

La programación

La programación del III Ciclo Música i Patrimoni comenzará el sábado 16 de mayo, a las 21 horas, en sa Font des Verger, con 'Cançons d’amor hebrees', un espectáculo poético-musical interpretado por el Petit Cor, con acompañamiento de piano y violín, además de rapsoda y bailarina, bajo la dirección de Jordi Marí.

El sábado 23 de mayo, también a las 21 horas, la plaza de es Cubells acogerá el concierto 'Ànima llatina', a cargo de la Banda Juvenil de Can Blau y la Banda Municipal de Sant Josep, dirigidas por Roland Cardona y Toni Pons.

El sábado 30 de mayo, a las 21 horas, la iglesia de Sant Agustí será el escenario de 'Veus agermanades', un concierto del Cor La Fontana de Barcelona con la participación del Petit Cor y dirección de Mercè Cano Nogué.

La programación continuará el sábado 6 de junio, a las 20 horas, en la iglesia de Sant Francesc, con 'Cupido desbocat', protagonizado por Marcel Jorquera y Ferran Pisà, contratenor y archilaúd.

El domingo 14 de junio, a las 19.30 horas, el Pou des Rafals acogerá 'La companya invisible!', un concierto de ensemble de saxofones interpretado por la Associació Saxejant.

Finalmente, el sábado 20 de junio, a las 21 horas, el porche de la iglesia de Sant Jordi será el escenario de 'De acá y de allá', un concierto de cuarteto de saxofones a cargo de Arundo Sax Quartet.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en los eventos y contribuir así al conocimiento de estos espacios significativos del municipio de Sant Josep. Todos los conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo.