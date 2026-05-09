Rosalía conquista el Guadalquivir desde un escenario flotante en la gran noche de Netflix en Sevilla

La gran Jarana de Netflix en Sevilla ha arrancado como no podía ser de otra manera con espectáculo, música y una ciudad completamente entregada al cine. El Guadalquivir se convirtió en el eje de una noche diseñada para el asombro, donde la presentación internacional de Berlín y La dama del armiño transformó Sevilla en un inmenso plató al aire libre.

La entrada triunfal de la banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol marcó el inicio de una noche cargada de emoción junto al río. Sus sones envolvieron las dos orillas del Guadalquivir mientras miles de personas aguardaban el comienzo del espectáculo.

Poco después apareció el elenco de Berlín y La dama del armiño a bordo de un barco que inició su recorrido desde el Puente de la Barqueta. Con un brindis simbólico, los protagonistas inauguraron oficialmente la noche y todo lo que estaba por venir.

Los fuegos artificiales comenzaron entonces a iluminar el cielo sevillano mientras la banda del Sol seguía interpretando sus marchas desde el Puente de Triana.

Sevilla se convierte en un gigantesco plató

Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Inma Cuesta y Joel Sánchez saludaban desde la embarcación entre móviles en alto, aplausos y gritos de los asistentes.

El Guadalquivir, completamente abarrotado, parecía no querer perderse ni un segundo de la gran producción montada por Netflix. Las luces reflejadas sobre el agua, las embarcaciones decorando el río y los puentes convertidos en parte del espectáculo terminaron transformando Sevilla en un escenario de cine a escala internacional.

Rosalía emerge sobre el Guadalquivir

Entonces llegó el instante más esperado de la noche.

Rosalía apareció sobre un escenario flotante en pleno Guadalquivir desatando una reacción inmediata entre los asistentes. Gritos, aplausos y cientos de móviles iluminando ambas orillas acompañaron una entrada que parecía sacada directamente de una película.

El río se transformó en una inmensa platea al aire libre. Sevilla, iluminada sobre el agua, ofrecía una imagen impactante mientras las embarcaciones rodeaban el escenario flotante desde el que la artista catalana tomó el protagonismo absoluto de la noche.

Una actuación diseñada para Sevilla

Vestida completamente de blanco, Rosalía arrancó su actuación interpretando La Reliquia, jugando con las referencias entre Sevilla y Barcelona y conectando el imaginario de su nueva etapa artística con el ambiente creado por Netflix para la presentación de Berlín.

La artista llevó hasta el centro del Guadalquivir frente a la Torre del Oro la estética visual de Reliquia con teatralidad, elegancia oscura y una puesta en escena marcada por la sofisticación visual. Más que un simple concierto sorpresa, su actuación se integró perfectamente dentro de la narrativa construida durante toda la noche.

El broche final llegó con La Perla, tema en el que incluso modificó parte de la letra para nombrar a Sevilla, provocando una de las ovaciones más emocionantes de la madrugada. “Cuando Netflix me invitó a actuar aquí no lo dudé ni un segundo. ¿Y por qué? Porque era aquí, en Sevilla. Es un honor para mí cantar en el Guadalquivir”, expresó Rosalía ante miles de personas.

Fuegos artificiales para cerrar una noche histórica

Entre fuegos artificiales y una ovación interminable, Sevilla cerró una noche que ya forma parte de su imaginario reciente. Música, cine, espectáculo y ciudad se fundieron en un evento que convirtió el Guadalquivir en el epicentro internacional de Netflix por unas horas.

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Con esta presentación, Netflix firma una de las producciones promocionales más espectaculares celebradas en España y consolida a Sevilla como uno de los grandes escenarios culturales y audiovisuales del momento.