Alborosie & Shengen Clan llevan el reggae de vuelta a Las Dalias Ibiza una década después

Alborosie & Shengen Clan vuelven a Las Dalias diez años después. El artista italiano afincado en Jamaica, una de las voces más sólidas y respetadas del reggae internacional, actuará el próximo jueves 14 de mayo en el Garden del recinto de Sant Carles, en una cita que promete combinar la energía del directo con la profundidad de una trayectoria marcada por la autenticidad, el compromiso y el respeto por la cultura reggae.

Sobre el escenario, Alborosie estará acompañado por Shengen Clan, la banda con la que construye un directo vibrante y cargado de mensaje. Su universo sonoro transita entre el roots, el dub y el dancehall, dando forma a una experiencia que va más allá de lo musical para convertirse en una conexión colectiva con el público.

Con más de mil conciertos a sus espaldas y una discografía que incluye trabajos de referencia como ‘Soul Pirate’ o ‘Destiny’, Alborosie se ha consolidado como una figura clave en la evolución del reggae contemporáneo. Su capacidad para dialogar con la tradición jamaicana y proyectarla hacia nuevos territorios ha definido un lenguaje propio, capaz de conectar con distintas generaciones.

El directo en Las Dalias permitirá recorrer las diferentes etapas de su carrera, con temas emblemáticos y producciones recientes. La actuación se celebrará en el Garden, un entorno especialmente vinculado a la identidad cultural y musical del recinto.

Programación del verano

El concierto se celebra en el marco del ciclo Live&Music 2026, una programación que entre abril y octubre reunirá en Ibiza a artistas de distintos géneros y generaciones que transita por el flamenco, el reggae, la fusión, el mestizaje y otras sensibilidades sonoras.

Además de Alborosie & Shengen Clan, el ciclo contará este verano con nombres como Álex Serra, Chambao, Hilight Tribe, Macaco, Bersuit Vergarabat, General Levy, Ky-Mani Marley, Raule, Bebe, Eskorzo, Amparanoia y Tomasito, entre otros.