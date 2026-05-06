Studio Ghibli, la factoría japonesa que convirtió el anime en cine de autor y refugio moral, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Studio Ghibli, la factoría japonesa de dibujos animados fundada en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, ya es Premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades de 2026. Así lo ha anunciado este miércoles el jurado reunido en Oviedo, que con el galardón reconoce a una productora que, en cuatro décadas de trabajo, llevó el anime al cine de autor, realizado con una factura artesanal impecable, y cargado de un profundo humanismo, comprometido con la dignidad humana y muy lejos de los códigos comerciales de la gran industria.

Fundada en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, Studio Ghibli ha construido una obra colectiva de alcance universal, aunque inevitablemente asociada a la figura de Miyazaki, su autor más célebre y uno de los grandes nombres del cine contemporáneo. Películas como "Mi vecino Totoro", "La princesa Mononoke", "El viaje de Chihiro", "El castillo ambulante", "El viento se levanta" o "El chico y la garza" han situado a la productora en un territorio singular: el de una animación capaz de hablar al corazón de los niños sin simplificar el mundo de los adultos.

A diferencia de otros grandes estudios de la animación, Ghibli no ha levantado su influencia solo sobre la lógica de la marca, sino sobre la creación de un imaginario moral y poético reconocible en todo el mundo. Totoro, quizá su criatura más emblemática, no es un icono comercial en el sentido clásico, sino una presencia protectora: una figura silenciosa, bondadosa y misteriosa que resume buena parte de la sensibilidad del estudio.

La concesión del "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades premia esa dimensión artística y humanista. En las películas de Ghibli, la aventura suele convivir con la pérdida, la belleza con la amenaza ecológica, la fantasía con la memoria histórica y la imaginación infantil con preguntas profundamente adultas. Su cine ha ensanchado el prestigio internacional del anime y ha contribuido a que la animación sea reconocida como una forma mayor de expresión cultural capaz de ofrecer historias universales susceptibles de llegar y emocionar tanto al público infantil como al adulto.

Aunque Miyazaki ha sido el rostro más visible de la compañía (no en vano la adaptación al cine de su cómic "Nausicaä del Valle del Viento" fue el título que impulsó la creación del estudio) el premio distingue a la factoría en su conjunto: una productora que, desde Japón, ha creado un lenguaje propio y una sensibilidad compartida por espectadores de generaciones y países muy distintos. Takahata, autor de títulos esenciales como "La tumba de las luciérnagas" o "El cuento de la princesa Kaguya", poseedor también de un dibujo precioso que muchas generaciones en todo el mundo disfrutaron antes en el popular anime de "Heidi", aportó una mirada igualmente decisiva a esa identidad. El productor Suzuki, por su parte, fue clave en la consolidación artística e industrial de la compañía.

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Con este reconocimiento, los premios "Princesa de Asturias" incorporan a su nómina a una institución cultural que ha cambiado la manera de entender la animación contemporánea. Studio Ghibli ha demostrado que los dibujos animados podían ser también cine de autor, pensamiento visual, memoria emocional y refugio moral en un mundo cada vez más sometido a la velocidad, el consumo y la violencia. El jurado del premio de Comunicación y Humanidades ha estado presidido por Miguel Falomir Faus y con Óscar Loureda Lamas como secretario, con Irene Cano Piquero, Juan Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Álex Grijelmo García, Alma Guillermoprieto, Isabel Izquierdo Peraile, Miguel Ángel Liso Tejada, Begoña Lolo Herranz, Catalina Luca de Tena y García-Conde, Cristina de Middel Puch, Miguel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Ana Santos Aramburo y Diana Sorensen como vocales.