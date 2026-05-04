Getafe impugna la licencia de Mad Cool por el "insostenible" impacto del ruido entre sus vecinos

La batalla del Ayuntamiento de Getafe contra el Mad Cool no cesa. El Gobierno municipal ha presentado alegaciones contra la licencia del festival en el recinto Iberdrola Music, acompañadas de un histórico de mediciones de ruido que acreditan el impacto acústico que sufre el municipio, especialmente el barrio de Getafe Norte.

"Los datos son demoledores", sostiene en un comunicado la alcaldesa, Sara Hernández, "es una realidad medida por técnicos, este recinto es incompatible con la salud de nuestros vecinos". El Ayuntamiento madrileno "no puede ignorar que sus licencias están provocando que vecinos de Getafe tengan niveles de ruido ilegales dentro de sus propios dormitorios", denuncia la regidora, por lo que "exigimos la paralización de actividades" que incumplan la ley de ruido.

En su nota, el Consistorio recuerda que Getafe Norte ya figura en el Mapa Estratégico de Ruido de la M-45 como una zona que supera los objetivos de calidad acústica. La suma de actividad de eventos y festivales en el espacio de Villaverde genera una presión sonora “insostenible” y vulnera el derecho al descanso de los vecinos, apuntan. Prueba de ello, añaden, Además, es la causa penal actualmente abierta contra Mad Cool por superar los niveles de ruido tras una denuncia de vecinos de Villaverde y Getafe.

Las alegaciones municipales vienen a sumarse a las ya presentadas por la Plataforma Stop Mad Cool y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Getafe también advierte contra el proyecto de consolidar el espacio como recinto ferial permanente, que incluiría la construcción de un estadio para los 11 conciertos de Shakira, y considera que esta iniciativa afectaría al descanso y la seguridad de más de 32.000 vecinos del municipio.

El Ayuntamiento denuncia asimismo el incremento de la programación en Iberdrola Music, que, según sus datos, ha crecido un 425% desde 2023, al pasar de cuatro días de festival a 17 jornadas confirmadas para 2026. El Gobierno local vincula este aumento no solo a las molestias por ruido, sino también a problemas de movilidad y al riesgo derivado de la deambulación de miles de personas en el entorno.

Hernández reclama que Getafe y Villaverde reciban el mismo trato que otros barrios afectados por grandes eventos. “No puede ser que los vecinos del Bernabéu en Madrid o de la Ciudad de las Artes en Valencia tengan más derechos que los de Getafe o Villaverde”, señala la alcaldesa.

Desde la capital, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que el Mad Cool "se va a celebrar" pese a las alegaciones presentadas. Lo hará, ha afirmado, "porque se ha convertido en un gran evento a nivel mundial y, por tanto, un evento de referencia de la ciudad de Madrid", importante a nivel "ultural, turístico y económico" para la ciudad. Ahondando en la cuestión, ha apuntado que el festival cuenta con todos los informes y garantías necesarias para su celebración "en las mejores condiciones, especialmente de seguridad".

Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado que, si bien Getafe "está en su derecho de tomar las acciones que considere pertinentes", los promotores del festival han hecho "enorme esfuerzo" en los últimos años para que se puedan celebrar eventos en el recinto. "Antes de ir al enfrentamiento por el enfrentamiento, le diría a la alcaldesa de Getafe que se siente con los responsables de Mad Cool", ha añadido.

Noticias relacionadas

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tampoco ha perdido la ocasión de referirse al tema, criticando la “falta de responsabilidad” del Ayuntamiento de la capital por “no haber hecho absolutamente nada” para mejorar la seguridad en torno al Iberdrola Music, que sigue sin reunir las condiciones necesarias. “Todo sigue exactamente igual, solo hay señales de que quizás se pueda hacer algo, pero no se ha hecho absolutamente nada”, ha lamentado Martín.