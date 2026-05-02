Tilde en las mayúsculas, ¿sí o no? La RAE resuelve una norma que "nunca ha variado"

A pesar de ser nuestra herramienta más cotidiana, la lengua española sigue generando muchas dudas. En las últimas décadas, con la expansión de la mensajería instantánea como WhatsApp y de redes sociales como Twitter (ahora X) o Instagram, la escritura ha entrado en una dinámica de creación y consumo rápidos. En este contexto, conocer las normas es más importante que nunca para evitar que el lenguaje pierda su esencia y sus principios básicos.

Una de las dudas más recurrentes es la que se refiere a la utilización de las letras mayúsculas. Según la Real Academia Española (RAE), estas deben utilizarse para delimitar las unidades textuales principales (primera letra de frases, versos...), para marcar los nombres propios y otras expresiones denominativas, para formar siglas, en los números romanos o como recurso comunicativo y estético para favorecer la legibilidad en carteles, letreros, paneles informativos, títulos, etc.

Además, los usos y costumbres a raíz de la creación y expansión de Internet han asociado la utilización continuada de mayúsculas al empleo de un tono enfatizado, similar a lo que supondría gritar en el uso oral de la lengua.

Letras mayúsculas en el teclado de un teléfono móvil. / Shutterstock

¿Caja alta o caja baja?

Estas normas explican cuándo se debe emplear la tipografía de caja alta, pero dejan incertidumbre sobre otra cuestión, y es el cómo se deben emplear estas letras. Y para explicarlo, uno de los puntos clave es la ortografía de las mismas, centrada principalmente en el uso de acentos gráficos, o lo que es lo mismo, tildes, sobre las mismas.

El uso popular del lenguaje escrito ha llevado a muchos a pensar que las mayúsculas no deben tildarse. Esta creencia es algo que ha llegado a explicarse durante décadas en las escuelas, basándose única y exclusivamente en la costumbre y sin base normativa sobre la que sustentarse.

La norma, no obstante, es clara y "nunca ha variado en este punto". "La pregunta no debería ser si hay que escribir con tilde las mayúsculas, sino qué razones podría haber para no hacerlo", explican desde la Real Academia Española.

La escritura a mano nunca tuvo motivos para dejar de acentuar las mayúsculas. / Shutterstock

¿Y cuál ha sido la 'excusa' histórica para escribirlas sin tilde?

En el organismo académico se admite que "en la extensión de esa (equivocada) idea influyera el hecho de que las antiguas máquinas de escribir no permitían situar limpiamente la tilde sobre las mayúsculas, de modo que el acento gráfico 'cortaba' el cuerpo de la letra, ensuciando el texto". Ante ese efecto antiestético, en los textos escritos a máquina creció la práctica de prescindir de la tilde en las mayúsculas, si bien esto nunca significó que se tratase de algo correcto, sino únicamente un recurso ante las carencias de la tecnología existente.

No obstante, en muchas ocasiones ese trato excepcional a las mayúsculas se trasladaba de manera injustificada a las letras escritas a mano. De este modo se llegó a convertir en común la afirmación de que no hacía falta tildar esas letras en ningún caso. No obstante, como puede comprobarse en publicaciones antiguas, esa pauta no se debía aplicar como norma en los textos impresos, pues las imprentas contaron siempre con tipos diferentes para mayúsculas, de tal modo que pudieran diferenciarse las vocales con tilde y sin ella.

"El uso de modernos sistemas de composición y edición de textos permite, desde hace décadas, escribir con entera comodidad la tilde sobre las mayúsculas, de manera que carece de toda justificación no aplicar las reglas de acentuación gráfica a las palabras así escritas en cualquier soporte o circunstancia", concluye la Real Academia Española, en referencia a las nuevas tecnologías como ordenadores, tablets o teléfonos móviles, dotadas de teclados que en todo caso permiten, de un modo sencillo y práctico, tildar las letras que lo requieran.

La tecla de la tilde está situada a la derecha de las letras en los teclados españoles. / Shutterstock

La Real Academia Española cuenta con un canal directo para recibir dudas de usuarios a través de la red social X. Tan solo hay que añadir a la pregunta la mención @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE. De este modo se pueden obtener las respuestas.