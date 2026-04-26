Wille and The Bandits llevan el Rock Island Festival de Ibiza a su dimensión más internacional

Sant Josep celebró este sábado la séptima edición del Rock Island Festival, que volvió a instalarse en el recinto exterior del Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou y dio un paso más en su trayectoria con la incorporación, por primera vez, de una banda internacional: los británicos Wille and The Bandits.

La jornada principal arrancó a las 16 horas con Betterman Dj y continuó con la actuación de Reflection, banda ibicenca de folk rock formada por músicos veteranos de la isla. El grupo abrió los conciertos con un repertorio de versiones de los años setenta.

Después fue el turno de The Kleejoss Band, una de las formaciones de rock más conocidas de Zaragoza y con una relación ya consolidada con el público ibicenco, tras varias actuaciones en Can Jordi Blues Station y en citas como el Back to School de Sant Jordi. El trío, formado por Luis Kleiser, Joss Mayoral y Nacho Prol, regresó a la isla tras celebrar su décimo aniversario y publicar ‘Live X’.

La gran novedad de esta edición llegó con Wille and The Bandits, formación originaria de Cornualles con ocho discos de estudio y tres trabajos en directo. Su sonido, con ecos de Allman Brothers y Tedeschi Trucks Band, cerró el bloque de conciertos antes del último tramo musical de Betterman Dj.

Antes del arranque oficial del festival, Can Jordi Blues Station acogió el preconcierto de Cotton Cactus, grupo local que mezcla country, bluegrass, blues y rock and roll.

El festival contó además con food trucks, barras y el cartel diseñado por Ricard Bofill, Ric Jazzbo. La cita estuvo organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep y la Associació Cultural Great River Road, con la colaboración de entidades y empresas locales.