La obra ‘Entrepares’ llega a Ibiza y Formentera para visibilizar la violencia intragénero

La asociación Sa Clau de s’Armari llevará a escena en Ibiza y Formentera la obra ‘Entrepares’, una propuesta teatral que aborda la violencia intragénero y las dinámicas de las relaciones tóxicas dentro del colectivo LGTBI+. Escrita por Tomás García y dirigida por Àngels Martínez, la pieza se presenta como un drama que invita a la reflexión sobre realidades aún poco visibilizadas.

La historia sigue a Eros y Marcos, una pareja que, tras superar barreras como la salida del armario o las diferencias de edad, logra formar una familia con su hijo adoptivo. Sin embargo, lo que comienza como un proyecto de vida compartido deriva en un conflicto marcado por el desgaste emocional y las tensiones de la convivencia.

‘Entrepares’ se representará el 30 de abril en el Teatro Can Ventosa, en Ibiza, con una sesión especial a las 11 horas dirigida a estudiantes de institutos mayores de 16 años y personas mayores, y una función general a las 20.30 horas. Posteriormente, la obra llegará a la Sala de Cultura de Formentera el 2 de mayo a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El montaje cuenta con un reparto encabezado por Tomás Carlos García y César De Lazarraga, y tiene una duración aproximada de 60 minutos. Más allá de su dimensión artística, la propuesta busca generar debate y conciencia social, dando voz a situaciones que a menudo permanecen ocultas por el estigma.

El proyecto cuenta con el apoyo de diversas instituciones y entidades de las Pitiusas, entre ellas el Govern balear, los consells de Ibiza y Formentera, el Ayuntamiento de Ibiza, la Fundació Baleària, Colonya Fundació Guillem Cifre, la Plataforma Sociosanitària de les Pitiüses y Radio Illa.