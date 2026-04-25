La obra ‘Entrepares’ llega a Ibiza y Formentera para visibilizar la violencia intragénero
La obra, centrada en una pareja gay, combina drama y reflexión social con funciones en Can Ventosa y la Sala de Cultura
La asociación Sa Clau de s’Armari llevará a escena en Ibiza y Formentera la obra ‘Entrepares’, una propuesta teatral que aborda la violencia intragénero y las dinámicas de las relaciones tóxicas dentro del colectivo LGTBI+. Escrita por Tomás García y dirigida por Àngels Martínez, la pieza se presenta como un drama que invita a la reflexión sobre realidades aún poco visibilizadas.
La historia sigue a Eros y Marcos, una pareja que, tras superar barreras como la salida del armario o las diferencias de edad, logra formar una familia con su hijo adoptivo. Sin embargo, lo que comienza como un proyecto de vida compartido deriva en un conflicto marcado por el desgaste emocional y las tensiones de la convivencia.
‘Entrepares’ se representará el 30 de abril en el Teatro Can Ventosa, en Ibiza, con una sesión especial a las 11 horas dirigida a estudiantes de institutos mayores de 16 años y personas mayores, y una función general a las 20.30 horas. Posteriormente, la obra llegará a la Sala de Cultura de Formentera el 2 de mayo a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
El montaje cuenta con un reparto encabezado por Tomás Carlos García y César De Lazarraga, y tiene una duración aproximada de 60 minutos. Más allá de su dimensión artística, la propuesta busca generar debate y conciencia social, dando voz a situaciones que a menudo permanecen ocultas por el estigma.
El proyecto cuenta con el apoyo de diversas instituciones y entidades de las Pitiusas, entre ellas el Govern balear, los consells de Ibiza y Formentera, el Ayuntamiento de Ibiza, la Fundació Baleària, Colonya Fundació Guillem Cifre, la Plataforma Sociosanitària de les Pitiüses y Radio Illa.
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Un accidente devuelve al siglo pasado a los vecinos del norte de Ibiza durante ocho horas
- Cambios importantes en las líneas de autobús de Ibiza tras las quejas de usuarios y asociaciones de vecinos: consúltalos aquí
- Un helicóptero sobrevuela 'muy bajo' el norte de Ibiza: 'Alguna de las veces pasaba tan cerca que daba miedo
- Este barrio de Ibiza está de enhorabuena: un bar fundamental para sus vecinos prepara su reapertura
- Una reforma negligente en las tuberías causó la brutal explosión de gas en Ibiza: 'Está clarísimo
- Björn Borg, leyenda del tenis, protagonista en la feria del libro de Ibiza: 'Tiene una humildad difícil de ver en alguien tan famoso
- Sigue el malestar entre los vecinos del edificio que explotó en Ibiza: 'Por una mala gestión, hay una joven que no sabe si va a vivir