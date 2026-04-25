Miguel Campello regresa a Las Dalias Ibiza para celebrar 25 años sobre los escenarios
El artista ilicitano repasará su universo musical, desde Elbicho hasta su etapa en solitario, dentro del ciclo Live & Music 2026
Miguel Campello regresa a Las Dalias el próximo jueves, 30 de abril, desde las 20 horas, para celebrar sus 25 años de carrera con un concierto especial en el Garden. El artista ilicitano llega a Ibiza con una gira que recorre su trayectoria musical, desde sus primeros pasos hasta su presente, en un directo marcado por la emoción, la raíz y la energía.
Durante la actuación, el público podrá disfrutar de un repertorio que reunirá canciones de distintas épocas, con guiños a su etapa al frente de Elbicho y a una carrera en solitario que ha ido consolidando un lenguaje propio. Campello ha construido una voz reconocible en la que conviven flamenco, rock, pop, jazz y aromas mediterráneos, siempre desde una manera muy personal de entender el escenario.
Campello inició su camino al frente de Elbicho y ha consolidado después una carrera en solitario con un lenguaje propio, en el que conviven flamenco, rock, jazz y otras influencias. Su voz y su forma de entender la música le han convertido en una de las figuras más singulares del panorama musical español.
Siete discos en solitario
En solitario ha publicado siete discos. El más reciente es ‘Teclearte’, lanzado en diciembre del año pasado, un trabajo instrumental en el que el músico explora nuevos territorios creativos. El álbum está formado por 13 piezas: doce vinculadas a los meses del año y una última composición, ‘Un año-Bonus Track’, que funciona como una síntesis del conjunto.
Su regreso a Las Dalias tiene además un valor especial por el vínculo que mantiene con el público ibicenco, forjado en anteriores actuaciones en este emblemático espacio de Sant Carles. La cita se enmarca en el ciclo Live & Music 2026, que entre abril y octubre reunirá en el jardín a artistas como Chambao, Bebe, Eskorzo, Amparanoia, Tomasito, Alex Serra o Macaco.
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