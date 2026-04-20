La Orquestra Corelli llega a la Catedral de Ibiza con un repertorio barroco y clásico

La Catedral de Santa María de Ibiza acogerá este sábado 25 de abril, a las 18 horas, un concierto de la Orquestra Corelli del Conservatorio de Vila-seca (Tarragona), bajo la dirección de Quim Miracle. La actuación, con entrada libre, forma parte de la gira que la formación realiza este año por Ibiza y Formentera y que le llevará a los conservatorios de las dos islas.

El programa propone un recorrido por la música barroca y el repertorio clásico, con piezas de autores como Vivaldi, Bach o Mozart. La velada se abrirá con una suite de danzas barrocas anónimas compuesta por movimientos como ouverture, allemande, menuet, air y chaconne. A continuación, se interpretará el ‘Concierto para flauta nº2 La notte' de Antonio Vivaldi, con Anna Fernández como solista.

El concierto continuará con el ‘Concierto para violín y flauta en re menor’ del propio Vivaldi, interpretado por Claudia Escoda al violín y la misma Anna Fernández a la flauta, y el ‘Adagio para violín y orquesta’ de Mozart, con Blanca Marqués como solista. El programa culminará con el ‘Concierto para violín y oboe en re menor’ de Johann Sebastian Bach, con Robert Arce al violín y Lucía Martínez al oboe.

Gira pitiusa

La Orquestra Corelli forma parte del proyecto pedagógico del Conservatorio de Vila-seca y está integrada por alumnado de grado profesional. Fundada en 1992, la formación se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y proyección musical, con numerosos exalumnos que han desarrollado carreras profesionales en España y en distintos países europeos. En los últimos años ha actuado en auditorios y espacios destacados de Cataluña, Baleares y otros territorios.

Este concierto en la Catedral de Ibiza se enmarca en una pequeña gira por las Pitiusas, con motivo del 50 aniversario de la Escuela de Música de Vila-seca, que también incluye actuaciones en los conservatorios de Ibiza y Formentera, acercando al público isleño una propuesta que combina formación, tradición y proyección artística.