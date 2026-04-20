Jordi Cardona lanza ‘Cuarenta vasos de mezcal’, nuevo adelanto de su primer disco en solitario

El cantante ibicenco Jordi Cardona publicará este jueves 23 de abril ‘Cuarenta vasos de mezcal’, un nuevo single que sirve como carta de presentación de su primer álbum en solitario, ‘La Luz del Mejor Verano’, cuyo lanzamiento está previsto para el 8 de mayo. Se trata de un paso decisivo en la trayectoria del artista, que se adentra en una etapa más personal y sincera.

El tema ha sido producido por Joan Barbé, una de las figuras clave de la escena musical balear, quien además firma junto a Cardona la composición de la canción. Esta colaboración se extiende a todo el disco, marcando el sonido y la identidad de un proyecto que busca consolidar una voz propia.

‘Cuarenta vasos de mezcal’ transita entre la herida y la aceptación, con una narrativa íntima que aborda el proceso de amar sin medida, perder y aprender a soltar. "Lejos de recrearse en el dramatismo, la canción encuentra su fuerza en la serenidad que llega tras la tormenta, cuando el recuerdo deja de doler y se impone la claridad". explica una nota de la discográfica.

"El imaginario del single, poblado de carreteras nocturnas, luces de neón y cantinas, construye una atmósfera que combina lo emocional con lo fronterizo, dando forma a una historia universal: dejar de esperar a alguien para reencontrarse con uno mismo", destaca la nota.

El nuevo disco

El álbum ‘La Luz del Mejor Verano’ será presentado en directo el 16 de mayo en Ses Boques, en Es Cubells, en un concierto especial junto a su banda, Los Despechados, integrada por Joan Barbé, Derek Harrison (ex Miss Caffeina), Yeshe Ryser, Adrián Pedreira (ex Billy Flamingos) y Michael Alcaras.

Con este lanzamiento, Jordi Cardona abre una nueva etapa en su carrera con una clara declaración de intenciones: avanzar sin renunciar a lo vivido.