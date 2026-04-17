Leire Martínez: "Canto las canciones de La Oreja de Van Gogh con el mismo respeto y cariño que hacía antes"

Leire Martínez (Errenteria, 1979) regresa a Sevilla este sábado en la que será la única cita andaluza de su nueva gira. La ex de La Oreja de Van Gogh enfrenta una nueva etapa profesional cargada de éxitos tras los resultados de su single Mi Nombre. Ahora, visita la capital andaluza de la mano de Insólito antes de embarcarse en su gira por Latinoamérica, con un cartel que mezcla sus temas nuevos con algunas de las canciones míticas del grupo que marcaron la vida de muchos españoles.

PREGUNTA. Enfrenta una etapa de su vida profesional completamente distinta, ¿cómo le está yendo en este nuevo comienzo?

RESPUESTA. Muy bien, muy contenta. Al final es distinto, pero lo estoy afrontando con muchas ganas, con mucha curiosidad de descubrir todo lo nuevo que estoy viviendo y, en definitiva, estoy muy feliz y aprendiendo de todo lo que me voy encontrando por el camino.

P. Para muchos fans las canciones de La Oreja de Van Gogh son la banda sonora de una parte de su vida, ¿cómo es cantarlas ahora en solitario?

R. Lo sigo haciendo con el mismo respeto y cariño que hacía antes. Que estas canciones sean parte de la vida de la gente es una cosa muy bonita e intento hacerlo con todo el cariño y responsabilidad que merece.

Creo que ahora es cuando la gente está pudiendo ver un poquito más mi personalidad

P. Después de dos décadas en el mundo de la música, ¿conoce el público a Leire Martínez?

R. Creo que me están empezando a conocer más ahora, al afrontar ahora mismo la prensa en solitario, los conciertos yo sola, los programas de televisión… Para bien y para mal, ahora es bajo mi nombre, son mis opiniones y mis titulares y creo que ahora es cuando la gente está pudiendo ver un poquito más mi personalidad, mi manera de decir las cosas, mi manera de afrontar la vida.

P. Su primer álbum en solitario, 'Historias de aquella niña', es también su primera experiencia como compositora, ¿cómo ha sido el proceso?

R. Al principio era lo que más nervios me generaba, sentarme a componer a escribir historias propias, enfrentarme a la composición de melodías, el tipo de género de canción, cómo contar las historias que tenían en mente… quizás ha sido lo que más nervios me generaba. Pero me he encontrado con un equipo de gente excepcional, con compañeros que me han ayudado mucho y al final estoy sorprendida de cómo lo he hecho y tengo muchas ganas de seguir haciéndolo porque creo que he aprendido mucho en todo este camino.

Leire Martínez. / M. G.

P. Ha celebrado ya varios conciertos de su gira, ¿qué canción disfruta más en directo?

R. Es un poco la pregunta de quién quieres más a papá o mamá. Disfruto mucho todas. Es un disco que ha salido hace relativamente poquito, entonces, es una experiencia cantar todas estas canciones en directo por primera vez. Te diría que quizá Aquella niña es un momento muy emotivo. Disfruto mucho también con Mi nombre que siento que en cierta parte se ha convertido en una canción muy especial para mucha gente y con Aquí estaré, que creo que es una canción que resume mucho todo el camino del disco y es un cierre muy bonito del álbum.

P. ¿Qué respuesta ha tenido el público ante esta nueva etapa? ¿Está satisfecha?

Noticias relacionadas

R. Muchísimo. Soy una persona que no suele generarse expectativas, así que me ha sorprendido todo el feedback. Es verdad que estoy muy feliz porque todos los comentarios han sido muy bonitos. Creo que a la gente le ha gustado mucho el disco y después de tanto trabajo no hay nada más bonito.