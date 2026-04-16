Guitarricadelafuente, nuevo invitado del confesionario en el concierto de Rosalía con un cambio inédito que sorprende al público

Rosalía ha vuelto a rodearse esta noche de un invitado muy especial en su gira al sumar a Guitarricadelafuente a uno de los momentos más comentados del concierto, pero esta vez con un matiz que no pasó desapercibido entre el público: fue la primera ocasión el confesionario se hizo en catalán, un gesto que dio un valor añadido a su aparición junto a la artista en una de las citas más señaladas del ‘LUX Tour’, al tratarse de un concierto en Barcelona.

Todo comenzó cuando Rosalía le dio pie con una frase que ya marcaba el tono del momento: “Que sepas que me lo puedes contar todo. Esto no va a salir de aquí”. A partir de ahí, Guitarricadelafuente se lanzó a recordar su primera experiencia con un hombre: “Te voy a contar la historia del primer hombre que probé en mi vida. Mira, yo había conocido a un hombre en Instagram, tenía 19 años, y después de semanas hablando dije ‘tengo que quitar esta tirita, porque sino no saldré del armario hasta los 40 años’”.

El artista relató entonces cómo viajó desde Benicàssim hasta Sevilla para encontrarse con él y cómo aquella noche arrancó de forma inmejorable: “La fiesta fue increíble, yo estaba en el cielo por primera vez”. Pero la historia dio un giro mucho menos idílico cuando ese hombre lo llevó después a El Rocío. Rosalía reaccionó enseguida al escuchar el contexto de aquella escapada y bromeó: “Entonces fue una ‘full experience’”.

Lejos de suavizar el relato, Guitarricadelafuente siguió dando detalles cada vez más surrealistas: “Andalusian full experience total. Llegamos a una casa de hermandad, era diciembre, hacía un frío de la hostia. Me despierto, intento encender la luz y no funciona. El tío ya no estaba allí. Voy al baño, intento ducharme, y el agua no funcionaba. Intento comer, abrir la ventana, pero me decían que no se podía hacer nada, que era para los de la hermandad. Solo podíamos hacer una cosa, que era a lo que había ido a hacer. Lo hice todo sin luz, sin agua, sin abrir ventanas. Hacía todo una peste a inexperiencia”.

La respuesta de Rosalía llegó de inmediato y remató el momento con una de las frases más celebradas del intercambio: “¿Tú quedas con un amante o con un carcelero?”. Pero la historia aún guardaba un último golpe. Según contó el cantante, después de aquella experiencia regresó a Benicàssim y recibió un comentario demoledor por parte de aquel chico: “Es que yo no quiero ser profesor de nadie. Yo quiero alguien con experiencia, que te falta mucha calle”.

El cierre del relato llegó años después, cuando Guitarricadelafuente ya había empezado a abrirse camino en la música. “No sé nada más de él, hasta mucho después. Hasta que… yo ya estaba empezando a hacer conciertos”, explicó. Rosalía intuyó enseguida hacia dónde iba la historia y soltó: “No, hombre no…”. Y, efectivamente, el chico reapareció para pedirle una entrada para un concierto en Sevilla. Él recordó así el momento: “Me dijo ‘Oye, que he visto que haces un concierto en Sevilla’. Y digo ‘Sí’. Dice ‘A ver si puedes conseguirme una entrada’”.

Rosalía quiso saber si había cedido a la petición y le preguntó: “¿Qué? ¿Lo invitaste?”. La respuesta de Guitarricadelafuente fue el remate perfecto para el relato: “No, no. Le envié el link de Ticketmaster. Hasta ahí puedo contar”.

Así, la aparición del cantante acabó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. No solo por el tono entre cómplice y disparatado del intercambio con Rosalía, sino porque el invitado dejó una historia perfectamente hecha a medida del confesionario del show: sexo, ridículo, despecho y un final con venganza incluida.