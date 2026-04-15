Sant Josep se convierte en capital de la fotografía con la segunda edición de ‘Sant Josep és Foto’

Sant Josep vuelve a enfocar el objetivo hacia la creación contemporánea con el arranque del II Congreso Sant Josep és Foto, eje central del festival del mismo nombre, que este año crece hasta alcanzar cuatro jornadas de ponencias. Más de 80 participantes se darán cita desde este jueves y hasta el domingo en un programa que combina reflexión, práctica y mirada artística con algunos de los nombres más destacados de la fotografía nacional e internacional.

Una fotografía de Gonzalo Azumendi / Gonzalo Azumendi

El congreso se inaugurará este jueves a las 19.30 horas, tras la recogida de acreditaciones, con la apertura institucional a cargo del alcalde, Vicent Roig; los organizadores, Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez, de la Asociación ésFoto; y el consejero delegado de Vibra Hotels, Antonio Doménech. La primera gran cita llegará con la ponencia inaugural de Isabel Muñoz, que bajo el título ‘La memoria del agua’ propondrá una exploración poética de sus trabajos submarinos. La fotógrafa, Premio Nacional de Fotografía y galardonada con el World Press Photo, ha expuesto en espacios como el Prado, el Reina Sofía o el MoMA.

El viernes arrancará con una visita a Sant Agustí para recorrer la exposición ‘Circ + Anywhere’ de Lluís Real en Can Curt, antes de dar paso, ya por la tarde, a una intensa sesión de ponencias. Destaca la intervención de la documentalista Judith Prat con ‘Aquella niebla, este silencio. Contranarrativas desde la fotografía’, un viaje visual que sigue las huellas del esclavismo entre España, África y Cuba. La jornada incluirá también la nueva iniciativa BAL 12 – 24 – 36, que abre el congreso a creadores de Balears, con la presentación del proyecto de Marina Cánovas, además de las intervenciones de Gipsy Westwood, Marta Soul, con su archivo emocional ‘Love after Love’, y el fotógrafo de viajes Gonzalo Azumendi.

Visita a sa Caleta

El sábado combinará patrimonio y fotografía con la visita al poblado fenicio de sa Caleta y a la exposición de Toni Catany en Can Jeroni, antes de retomar las ponencias por la tarde. La jornada reunirá voces diversas como Ai Futaki, que explorará la relación entre el ser humano y el agua desde la apnea y la performance; Joan Costa, con su mirada sobre la identidad ibicenca; o el reconocido paisajista británico Joe Cornish. El cierre correrá a cargo del fotoperiodista Emilio Morenatti, doble premio Pulitzer, cuya trayectoria en conflictos y catástrofes ha marcado la fotografía contemporánea.

Ibicencos, de Joan Costa / Joan Costa

El congreso culminará el domingo con una última mañana de presentaciones, incluyendo nuevas propuestas del programa BAL y la intervención final de la fotógrafa estadounidense Lynn Goldsmith, autora de algunos de los retratos más icónicos de la cultura popular publicados en cabeceras como Life, Time o Rolling Stone.

Más allá de las ponencias, el encuentro se completa con salidas fotográficas por el municipio y visitas a las exposiciones distribuidas en Can Jeroni, Can Curt y Caló de s’Oli, configurando un recorrido que convierte Sant Josep en un espacio de diálogo entre imagen, territorio y creación contemporánea.