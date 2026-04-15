Sanguijuelas del Guadiana quieren convertir Ibiza en una verbena de pueblo en Las Dalias

Hay grupos que nacen con una estrategia y otros que lo hacen desde un lugar. Sanguijuelas del Guadiana pertenecen claramente a los segundos. El proyecto de Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba llega este jueves 16 de abril a Las Dalias, en su primera visita a Ibiza, con un directo que promete convertir el jardín en algo muy parecido a una fiesta de pueblo.

“Nos imaginamos una verbena en una plaza de un pueblo de Ibiza”, explican sobre cómo visualizan su concierto en la isla. Y no es casual: su música bebe directamente de sus raíces en Casas de Don Pedro, en plena Siberia extremeña, un territorio que atraviesa sus canciones y su manera de entender la música.

En poco más de un año, el grupo ha pasado de tocar entre amigos a girar por escenarios de toda España, construyendo un sonido propio que mezcla rock, electrónica y rumba sin complejos. “Es el resultado de toda la música que hemos escuchado desde críos”, señalan, reivindicando una mezcla que nace más de la intuición que del cálculo.

Ese universo rural, lejos de quedarse en lo local, aspira a conectar con cualquier público. También con el ibicenco. “Nuestro mensaje se puede vivir en cualquier sitio y seguramente muchas personas de Ibiza hayan tenido que irse a otros lugares en busca de oportunidades”, apuntan, trazando un paralelismo entre territorios aparentemente distantes.

El escenario elegido para su debut no es menor. Las Dalias, con más de siete décadas de historia, representa un espacio donde lo comunitario, lo artesanal y la música en vivo siguen marcando el ritmo. Un lugar que encaja, al menos sobre el papel, con su propuesta. “No lo conocemos aún, pero por lo que nos han contado sentimos que será algo especial”, reconocen.

"Nuestra música habla de nuestras vidas"

Sobre el directo, lo tienen claro: energía y emoción a partes iguales. “Nos lo imaginamos con mucha energía, como la verbena que nos gusta celebrar siempre, y una parte de nostalgia por lo que cuentan nuestras canciones”, adelantan.

Su repertorio, en gran medida, es autobiográfico. Canciones que hablan de crecer en un pueblo pequeño, de marcharse y de volver. “Nuestra música habla de nuestras vidas y del pueblo en todas sus partes, buenas y malas”, explican. Esa idea está especialmente presente en ‘Revolá’, uno de sus temas más reconocibles: “No es más que nuestra vida contada en canciones, desde irnos a las capitales hasta decidir volver para hacer lo que queríamos”.