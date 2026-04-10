'Libros y cosas'
Violeta Serrano, en el pódcast del suplemento ABRIL: “La noción de comunidad es más fuerte en los pueblos”
La escritora y periodista, que acaba de publicar el ensayo ‘El desencanto de los revolucionarios’, protagoniza esta semana ‘Libros y Cosas’
María Soto
Ya disponible en todos los periódicos del grupo Prensa Ibérica y en las plataformas habituales de ‘streaming’ (Spotify y YouTube, entre otras) el episodio de ‘Libros y Cosas’ protagonizado por la periodista y escritora Violeta Serrano (León, 1988), que hace unas semanas publicó su último libro, ‘El desencanto de los revolucionarios’ (Espasa).
En las elecciones generales de 2023, Serrano aceptó ser candidata independiente al Congreso por Sumar en la provincia de León. Pero, tras rechazar un cargo orgánico en el partido por discrepancias con el rumbo que estaba tomando el movimiento, fue despedida por videollamada y ningún responsable político volvió a preocuparse por su situación.
En el libro, la autora narra esa experiencia y propone una alternativa desde la España olvidada (ella vive en una aldea de León) a través de la construcción de nuevas comunidades pegadas al territorio, como resume en esta frase extraída de su conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “La noción de comunidad en lugares más pequeños es mucho más fuerte porque necesitas al otro y el otro necesita de ti. Eso se ha perdido en otro tipo de sociedades que quizás hemos complejizado demasiado, tanto que hemos perdido la esencia y la razón de por qué estamos aquí y para qué estamos trabajando tanto”.
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