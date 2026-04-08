Ibiza Conciertos volverá a situar a la isla en el mapa internacional de la música clásica con su octava edición

La isla de Ibiza volverá a convertirse este verano en un destacado escenario para la música clásica con la celebración de la octava edición del Festival Internacional Ibiza Conciertos, una cita que tendrá lugar del 29 al 31 de agosto en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa, en pleno entorno patrimonial de Dalt Vila.

Bajo la dirección artística del prestigioso violinista Linus Roth, el festival refuerza su vocación internacional con una programación que reunirá a intérpretes de primer nivel y que volverá a proyectar a Ibiza como un enclave singular dentro del circuito cultural europeo. Las entradas para esta nueva edición ya se encuentran disponibles en preventa a través de la página web del certamen.

Uno de los grandes atractivos de este año será la participación, por primera vez en las Pitiusas, de la Johann Sebastian Rio Orchestra de Brasil, protagonista de una de las propuestas más singulares del programa. Junto a Roth interpretará ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi y también el proyecto ‘SamBach’, una propuesta que enlaza la música de Johann Sebastian Bach con los sonidos brasileños.

Según explica el propio Linus Roth, ‘SamBach’ puede entenderse como “una oda a la libertad, a la amistad y, especialmente, al diálogo intercultural entre personas de distintas naciones”. El músico define esta propuesta como una fusión artística poco habitual, en la que convergen la tradición musical alemana y los ritmos de la samba a través de un conjunto de Río de Janeiro profundamente vinculado a la figura de Bach.

El festival volverá así a combinar excelencia artística y patrimonio histórico, una de las señas de identidad de Ibiza Conciertos desde sus inicios. El marco del claustro de Dalt Vila, en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, aporta a cada recital una dimensión especial, al convertir la experiencia musical en un encuentro entre arte, historia y paisaje urbano.

Linus Roth, distinguido con el premio ECHO Klassik y conocido también por tocar una Stradivari de 1703, encarna el perfil internacional y la exigencia artística que han consolidado este ciclo como una de las propuestas culturales más singulares del verano ibicenco.

Compromiso social

Más allá de su programación, la Asociación Ibiza Conciertos mantiene además un marcado compromiso social. En colaboración con la Asociación Ibiza y Formentera contra el Cáncer (IFCC) y a través de su proyecto anual ‘Musicoterapia’, impulsa conciertos gratuitos dirigidos a personas hospitalizadas, residentes en centros, personas con discapacidad visual y personas con necesidades especiales.

Con esta nueva edición, Ibiza Conciertos no solo reafirma su apuesta por acercar la gran música clásica a la isla, sino que vuelve a hacerlo desde una mirada abierta al diálogo entre culturas, a la excelencia interpretativa y a la dimensión humana de la creación artística.