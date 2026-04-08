La artista Diana Bustamante reúne su obra más reciente en Santa Eulària

La sala municipal de exposiciones Sant Jaume 72, en Santa Eulària, acoge desde el pasado 7 de abril la muestra ‘Pintures’, nueva propuesta individual de la artista Diana Bustamante, que se inaugurará oficialmente este viernes 10 de abril, entre las 18 y las 21 horas.

Se trata de la primera exposición individual de la pintora en 2026, un proyecto en el que reúne 27 piezas de distintas etapas recientes: por un lado, obras de nueva creación y, por otro, una selección de trabajos realizados durante los últimos cinco años y conservados en su colección de estudio. Bustamante regresa así a Sant Jaume 72, espacio en el que ya presentó en noviembre de 2024 su exposición individual ‘Baix del Cel’.

Bajo el título de ‘Pintures’, la creadora propone un recorrido por un conjunto de trabajos de temática diversa, aunque profundamente ligados a su universo plástico y emocional. En la muestra aparecen paisajes emblemáticos de Santa Eulària, como Puig de Missa, Illa de Tagomago o Can Planetes, junto a otros escenarios muy reconocibles de Ibiza, como Dalt Vila o Es Vedrà, además de vistas de Formentera, rincones del levante peninsular, campos, flores, frutos del paisaje ibicenco y referencias al folklore popular, uno de los motivos recurrentes en su obra.

"La artista plantea cada cuadro como un espacio abierto a la mirada del espectador, invitándole a completar la imagen desde la memoria y la experiencia personal. Ese diálogo entre obra y observador se construye a partir de un lenguaje visual ya muy reconocible en su trayectoria, a caballo entre la figuración y la abstracción, con un uso característico del acrílico y el collage, técnica en la que incorpora habitualmente papel japonés y otros papeles de distintas texturas", señala la nota explicativa de la muestra.

Una voz propia

Con una larga trayectoria vinculada a la creación plástica en Ibiza, Diana Bustamante, formada en Bellas Artes y reconocida con el Premi Vuit d’Agost de Pintura en 2019, ha desarrollado una obra muy vinculada al paisaje, la identidad insular y la experimentación matérica, consolidando una voz propia dentro de la escena artística pitiusa y balear.

La exposición ‘Pintures’ podrá visitarse hasta el 25 de abril en Sant Jaume 72, en la calle Sant Jaume 72 de Santa Eulària. El horario de apertura es de martes a sábado, de 10 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Domingos y lunes, la sala permanecerá cerrada. Además, la autora estará presente en la exposición los sábados o mediante cita previa concertada por correo electrónico.