Una mirada audiovisual entre literatura, memoria e Ibiza con Cecilia Orueta en Can Jeroni

La obra audiovisual de la fotógrafa Cecilia Orueta centrará este jueves, 9 de abril, a las 20 horas, la primera jornada de FotoCineColor, una de las propuestas incluidas en el programa del festival Sant Josep és Foto 2026. La cita tendrá lugar en el Centro de Cultura Can Jeroni y ofrecerá al público "una inmersión en un universo visual donde la fotografía dialoga con la literatura, la memoria y el paso del tiempo", destaca una nota del festival fotográfico.

La sesión inaugural reunirá la proyección de los cortometrajes ‘París Claroscuro’ y ‘El sueño de Alejandría’, además de un audiovisual en torno al libro ‘Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin’, uno de los trabajos más recientes de la autora. Con esta propuesta, el festival abre un espacio pensado para "contemplar la imagen en movimiento desde una mirada pausada, sensible y abierta al cruce con otras disciplinas artísticas".

La trayectoria de Cecilia Orueta Carvallo (Madrid, 1963) se ha distinguido por una fotografía de fuerte carga narrativa, vinculada a las huellas humanas, la desaparición de los lugares y la persistencia de la memoria. Su obra, a menudo atravesada por referencias literarias y pictóricas, se ha mostrado en distintas ciudades españolas y también ha encontrado cauce en publicaciones periodísticas y editoriales. Entre sus libros figuran ‘The end, el fin de la minería del carbón’, ‘Los paisajes españoles de Picasso’, ‘Elogio de la distancia’ y el citado volumen dedicado a Ibiza y Walter Benjamin.

La creadora madrileña Cecilia Orueta / Mar Astiarraga

En ‘París Claroscuro’, realizado a partir de sus fotografías en colaboración con el director de cine Felipe Vega, Orueta se adentra en el París de la ocupación nazi evocando la atmósfera moral y emocional de la obra de Patrick Modiano. El cortometraje explora ese territorio incierto en el que realidad y ficción se rozan hasta convertirse en recuerdo.

Por su parte, ‘El sueño de Alejandría’ parte de un viaje junto al editor y fotógrafo Chema Conesa a la ciudad egipcia evocada por Lawrence Durrell en ‘El Cuarteto de Alejandría’. Allí, la autora confronta la ciudad imaginada por la literatura con la ciudad real, en una reflexión sobre los fantasmas del pasado, la identidad de los lugares y la imposibilidad de una verdad única.

'La isla perdida de Walter Benjamin'

La tercera pieza de la jornada se centra en ‘Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin’, un proyecto desarrollado durante varios viajes a la isla entre 2021 y 2022. El trabajo nace de la correspondencia reunida en ‘Cartas de la época de Ibiza’, donde el pensador alemán deja entrever la fascinación por la luz mediterránea y por una Ibiza entendida como refugio fugaz, luminoso e irrepetible.

Una de las fotografñias de la sere 'París claroscuro' / Cecilia Orueta

La presentación de estas obras correrá a cargo de Carolina Riera, filóloga, escritora y profesora de literatura, que contextualizará una sesión concebida como cruce de lenguajes y sensibilidades. FotoCineColor constará de dos encuentros, y tendrá su segunda y última cita el próximo 30 de abril, con la proyección del documental ‘Compàs de silenci’, del fotógrafo Jean Marie del Moral y el artista Miquel Barceló, con presencia de sus autores.

Más allá de esta primera jornada, Sant Josep és Foto 2026, que se celebra del 26 de marzo al 3 de mayo, despliega un programa internacional con exposiciones, presentaciones de fotolibros, documentales, la II Maratón Fotográfica y un Congreso de Fotografía que tendrá lugar del 16 al 19 de abril. El festival reunirá a figuras de referencia como Isabel Muñoz, Emilio Morenatti, Lynn Goldsmith, Joe Cornish, Ai Futaki, Judith Prat, Gonzalo Azumendi y Joan Costa, consolidando a Sant Josep como uno de los focos culturales de la fotografía contemporánea en Ibiza.