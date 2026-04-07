Eliana Perinat explora el vínculo entre arte y naturaleza en Ibiza en la exposición 'Anima'

El Far de Ses Coves Blanques acogerá del 10 al 25 de abril la exposición ‘Ánima’, de la artista Eliana Perinat, una propuesta marcada sensibilidad medioambiental que invita a "repensar la relación del ser humano con la naturaleza desde el respeto, la reciprocidad y una conexión más consciente con la vida que nos rodea", según la nota de presentación. Organizada gracias a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, la muestra reunirá en este espacio una selección de obras centradas en fragmentos íntimos de la fauna y la flora, tanto local como peninsular, que forman parte del imaginario emocional de la artista y activan su memoria. A través de ellas, Perinat plantea una nueva mirada sobre los seres vivos, destacando su presencia, su belleza y la necesidad de revisar nuestro vínculo con el medio natural.

En la parte dedicada a la fauna, el proyecto parte de imágenes captadas con cámaras de foto-trampeo, que registran a los animales en su autenticidad y sin la interferencia de la presencia humana. Estas fotografías aparecen reveladas sobre materiales de origen animal como piel, hueso, seda o plumas, soportes históricamente utilizados sin cuestionar su procedencia ni las condiciones de vida asociadas a ellos. De este modo, la artista genera "un diálogo de contrastes entre lo silvestre y lo domesticado, entre la libertad y la explotación, cargado de tensión simbólica".

Cartel de la exposición 'Ànima' de Eliana Perinat / DI

La investigación se extiende también al universo vegetal. Perinat presenta fotografías de árboles tomadas por ella misma y trasladadas a soportes de madera, así como imágenes de plantas silvestres impresas sobre papiro y algodón. En ese cruce entre fotografía y pintura, la artista explora las conexiones invisibles entre materia y espíritu y ahonda en la idea de una vida compartida que atraviesa toda la naturaleza.

La muestra

La exposición se desplegará en los tres espacios del Far de Ses Coves Blanques. Uno de ellos evocará los orígenes peninsulares de la artista, ligados al entorno rural; otro se centrará en la naturaleza ibicenca que hoy habita y la inspira; y la entrada acogerá una instalación concebida como nexo entre ambos territorios y ambos universos vitales.

Eliana Perinat cuenta con una trayectoria internacional y su obra ha estado presente en galerías, museos, ferias y colecciones de Baleares, Europa y América. Sobre su trabajo, el antropólogo, filósofo y escritor Santiago Beruete lo define como “un ritual destinado a captar el aliento de la naturaleza e invocar nuestra íntima conexión con todo lo que vive”, subrayando la densidad simbólica y la belleza espiritual de unas imágenes que remiten a una unidad esencial entre todos los seres.

La inauguración de ‘Ánima’ tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 19 horas. La muestra podrá visitarse de martes a viernes, de 17 a 20 horas, y los sábados, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Además, la artista ofrecerá visitas guiadas el día de la apertura y los sábados 18 y 25 de abril, también a las 19 horas, mientras que el viernes 17 a las 17 horas impartirá un taller experimental sobre arte y naturaleza. Las inscripciones y más información pueden consultarse a través de la página web de la artista.