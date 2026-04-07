Blues en cinco escenarios de Ibiza y Formentera con SirJo Cocchi y Balta Bordoy

El blues eléctrico de sabor clásico volverá a sonar este fin de semana en Ibiza y Formentera de la mano del pianista y cantante italiano SirJo Cocchi y el guitarrista mallorquín Balta Bordoy, que ofrecerán una minigira de cinco conciertos acompañados por el batería David Barona, impulsor además de su presencia en la isla.

La gira arrancará el jueves 10 de abril en Why Not!, en Cala de Bou, a partir de las 20 horas. Un día después, el trío cruzará a Formentera para actuar en Sa Panxa, el viernes 11 a las 21 horas. La jornada más intensa llegará el sábado 12, con un primer pase en Can Jordi Blues Station a las 13 horas y una segunda cita en Rosana’s desde las 16.30 horas. El recorrido concluirá el domingo 13 en el Café Pereyra, dentro de las ya habituales ‘Black Nights’ organizadas por Barona, a partir de las 20 horas.

La propuesta gira en torno a ‘The Blues Way’, el proyecto con el que Cocchi y Bordoy han unido fuerzas para rendir homenaje al lenguaje del blues eléctrico de los años sesenta y a la edad dorada del rhythm & blues. Ambos músicos, que se conocieron en Mallorca en 2016 y han compartido escenario de forma intermitente desde entonces, dieron forma definitiva a esta alianza con la publicación en 2024 de su primer disco conjunto, ‘Heads Up’, grabado en Barcelona.

Los músicos

Balta Bordoy es desde hace años un nombre muy ligado al circuito blusero nacional y también a la escena ibicenca, donde ha tocado en numerosas ocasiones con Los Peligrosos Gentlemen. Con más de tres décadas sobre los escenarios, el guitarrista mallorquín se ha consolidado como uno de los músicos más respetados del género, alternando proyectos propios y colaboraciones con una larga lista de artistas internacionales.

SirJo Cocchi, por su parte, aporta al proyecto una voz poderosa y un piano de fuerte personalidad. Músico de largo recorrido, ha desarrollado una trayectoria internacional que le ha llevado por festivales y escenarios de referencia, desde Italia hasta Estados Unidos, y ha compartido camino con figuras destacadas del soul y del blues. Su historia personal y musical, marcada por una relación muy singular con el instrumento desde la infancia, añade además una dimensión de carácter y autenticidad a cada actuación.

Junto a ellos estará en esta minigira David Barona, percusionista asturiano afincado en Ibiza y una figura muy activa en la programación blusera de la isla. Su papel no se limita a la batería: en los últimos años se ha convertido en uno de los principales dinamizadores del género en la isla, trayendo a la isla a numerosos músicos nacionales e internacionales y manteniendo viva una escena fiel, aunque minoritaria.