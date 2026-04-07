La banda mallorquina Hayride Company presenta en Ibiza su primer disco con dos conciertos

Los aficionados ibicencos al rhythm & blues tienen una nueva cita con la música en directo este fin de semana con la llegada a la isla de Hayride Company, quinteto mallorquín de reciente creación que desembarca en Ibiza para presentar su primer trabajo discográfico, ‘Ride With The Company’, publicado este mismo año.

La banda ofrecerá dos conciertos en Cala de Bou dentro de una minigira que tendrá su primera parada el sábado 11 de abril, a partir de las 20 horas, en Why Not, uno de los locales con programación estable de música en vivo durante todo el año. La segunda actuación será el domingo 12 de abril, a las 14 horas, en El Kiosko, coincidiendo con la fiesta de apertura de temporada organizada por este conocido bar restaurante de la zona.

Hayride Company reúne a cinco músicos de larga trayectoria ligados a los sonidos clásicos de la música americana, especialmente el blues, el soul, el rock and roll y el rhythm & blues. Su propuesta gira en torno a un repertorio integrado por clásicos de la época dorada del género, popularizados en las décadas de los 50 y 60, con los que rinden homenaje a algunos de sus grandes maestros.

Uno de los principales atractivos del grupo es la voz de Fama Femenia, también cantante de Fame and The Flames, que aporta personalidad y fuerza a un proyecto sostenido por una sólida base instrumental. La sección rítmica está formada por el bajista Arnau Perelló, vinculado también a Blues Beer Band y Mo’ Jo’ Hand, y por el percusionista Pere Suñé, compañero de Femenia en Fame and The Flames y miembro asimismo de Juanito Percha & The Stingrays y Barbershop.

La parte melódica recae en el guitarrista Jordi Álvarez, considerado uno de los pioneros del blues en Mallorca y habitual de formaciones como Mo’ Jo’ Hand y Electric Mud, además de haber formado parte de los recordados Big Yuyu. Completa la formación el pianista y organista Cristian Krivoruchko, músico que reparte su actividad entre Mallorca e Ibiza y que también toca en la isla con Uncle Sal y Five Guys Walk Into A Bar.

El disco

El álbum ‘Ride With The Company’ fue grabado en el estudio mallorquín Sa Grava y masterizado en Abracadabra. Su estreno en directo tuvo lugar el pasado 4 de enero en el Teatro de Petra, en un concierto multitudinario con el que la banda dio el pistoletazo de salida a esta nueva etapa. El disco incluye diez versiones de clásicos del R&B y ya puede escucharse en las principales plataformas de música en streaming.

Más allá del repertorio y la solvencia de sus integrantes, el gran valor de Hayride Company reside en la energía de sus directos, donde el grupo reivindica la esencia más pura de la música de raíces americana y convierte cada actuación en una descarga de ritmo, intensidad y pasión capaz de conectar de inmediato con el público.