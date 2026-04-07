‘Anem al cine’ regresa a Ibiza con doce películas de doce países en una nueva travesía por el mejor cine internacional

El ciclo ‘Anem al cine’ volverá a Ibiza durante el segundo trimestre de 2026 con una programación de doce sesiones dedicadas al cine internacional, que se desarrollarán los jueves a las 20.30 horas entre el 9 de abril y el 2 de julio. La nueva edición presenta además una singularidad poco habitual: cada una de las películas programadas procede de un país distinto, en un recorrido cinematográfico que atravesará Estados Unidos, Italia, Suiza, Francia, Colombia, Reino Unido, Irán, España, Brasil, Taiwán-Francia, Iraq y Chile.

Como es habitual, las películas se ofrecerán en versión original, con subtítulos en castellano cuando corresponda, dentro de una selección que vuelve a poner el foco en obras reconocidas en algunos de los principales certámenes internacionales. El ciclo arrancará el 9 de abril con ‘Marty Supreme’, de Joshua Safdie (Estados Unidos, 2025), cinta multipremiada que ha sido distinguida en los Globos de Oro y por varias asociaciones de crítica norteamericanas.

La programación continuará el 16 de abril con ‘Tres adioses’, de Isabel Coixet (Italia, 2025), presentada en preestreno en el Festival de Toronto; y el 23 de abril con ‘Turno de guardia’, de Petra Biondina Volpe (Suiza, 2025), ganadora del Premio al Mejor Montaje en el Festival de Sevilla.

Ya en mayo, el ciclo ofrecerá el día 7 ‘Nouvelle Vague’, de Richard Linklater (Francia, 2025), reconocida con varios Premios César, entre ellos los de mejor dirección, montaje, fotografía y vestuario. El 14 de mayo llegará ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia, 2025), distinguida con el Premio del Jurado en Un Certain Regard del Festival de Cannes y con el galardón a la mejor película latinoamericana en San Sebastián. El 21 de mayo será el turno de ‘Pillion’, de Harry Lighton (Reino Unido, 2025), premiada por su guion en Un Certain Regard de Cannes y con el premio al mejor actor en la Seminci de Valladolid.

El 28 de mayo, la programación recuperará ‘Crimson Gold (Sangre y oro)’, de Jafar Panahi (Irán, 2003), una obra clave del cine iraní que obtuvo el Premio del Jurado en Un Certain Regard del Festival de Cannes, además de reconocimientos en la Semana de Cine de Valladolid y en el Festival Internacional de Chicago.

Desde Junio

En junio, el ciclo seguirá el día 4 con ‘Historias del buen valle’, de José Luis Guerin (España, 2025), que recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián. El 11 de junio se proyectará ‘El agente secreto’, de Eva Libertad (Brasil, 2025), una de las propuestas más laureadas del programa, con tres premios en Cannes, dos Globos de Oro y nuevos reconocimientos de la crítica de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

La recta final incluirá el 18 de junio ‘La chica zurda’, de Shih-Ching Tsou (Taiwán-Francia, 2025), premiada como mejor película en el Festival Internacional de Roma; y el 25 de junio ‘La tarta del presidente’, de Hasan Hadi (Iraq, 2025), distinguida con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en Cannes.

El cierre del ciclo tendrá lugar el 2 de julio con ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile, 2025), una de las películas más destacadas de la programación, galardonada con el premio a la mejor película en Un Certain Regard del Festival de Cannes y con el Premio de la Juventud en el Festival de San Sebastián.

Con esta nueva edición, ‘Anem al cine’ consolida su apuesta por un cine de autor diverso, contemporáneo y de vocación internacional, reuniendo en Ibiza una selección de películas que dialogan con la actualidad estética y social del cine mundial, sin renunciar a la calidad, al riesgo creativo y al reconocimiento de la crítica y los festivales.