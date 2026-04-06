‘Fragments de vida’, la nueva propuesta de microteatro de Píndoles Teatrals en Ibiza

El auditorio de Can Ventosa acoge este martes 7 de abril, a las 20.30 horas, la representación de ‘Fragments de vida’, un montaje de Píndoles Teatrals dirigido por Anna Xantal Sanou que se presenta como una nueva cita con el teatro local dentro de la programación cultural de Ibiza.

El montaje se plantea como una pieza coral interpretada por Inma Ferrà, Jorge Hernández, Sonia Planells, Diana Arrebol, Imma Puerto, Juanjo Ribera, Cristina Fernández, Roque Pérez y Silvia Álvaro. La función tendrá lugar en Can Ventosa y la entrada tendrá un precio de 10 euros, según figura en la información difundida por la compañía.

La obra forma parte del ciclo ‘Eivissa a escena’, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ibiza para dar visibilidad a las producciones escénicas de la isla entre los meses de marzo y mayo. En este contexto, ‘Fragments de vida’ se suma a una programación que busca reforzar el tejido teatral insular y acercar al público propuestas nacidas desde la creación local.

La agenda de Píndoles Teatrals continuará más adelante, el 26 de abril a las 19.30 horas, con una sesión de microteatro en taquilla inversa en el restaurante Why Not!, situado en la avenida d’Es Caló, en Cala de Bou.