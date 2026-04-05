Fallece a los 78 años el escritor valenciano Josep Piera

El mundo de las letras valencianas dice adiós al escritor y poeta Josep Piera, quien ha fallecido a la edad de 78 años. Natural de Beniopa, en la comarca valenciana de la Safor, Piera ha fallecido este domingo tranquilo y en paz.

El pasado mes de octubre, Piera concedió una de sus últimas entrevistas a Levante-EMV en su domicilio, en la que explicaba que no "sabría diferenciar la vida de la literatura". Un titular que servía para evidenciar su pasión por la literatura. En los últimos años, sin embargo, el de la Safor no estaba escribiendo "prácticamente" y, hace cinco meses, se deleitaba escribiendo "un libro que llevo diez años escribiendo". Confesaba entretenerse en su redacción "puliéndolo como pequeñas joyas".

Trayectoria

Josep Piera (Beniopa, Gandia, 1947) ha sido una de las voces más singulares y reconocibles de la literatura valenciana contemporánea. Poeta, narrador, ensayista y viajero incansable, su obra se ha caracterizado por una profunda conexión con el territorio —especialmente la Safor— y por una mirada intimista, sensual y culta que ha sabido dialogar con la tradición mediterránea.

Licenciado en Filosofía y Letras, Piera inició su trayectoria literaria en los años setenta, en pleno despertar cultural valenciano. Pronto destacó como poeta con una obra marcada por el hedonismo, la naturaleza y la memoria. Títulos como 'El somriure de l'herba', 'Els ulls de la natura' o 'El temps trobat' lo consolidaron como uno de los grandes referentes de la poesía en valenciano de finales del siglo XX.

Más allá de la poesía, desarrolló una prolífica carrera como prosista. En sus libros de viajes y dietarios —género en el que se mostró especialmente brillante— combinó la reflexión personal con la evocación cultural. Obras como 'El cingle verd', 'Seduccions de Marràqueix' o 'Un bellíssim cadàver barroc' muestran su fascinación por el Mediterráneo, el mundo árabe y la herencia clásica.

Piera fue también un firme defensor de la lengua y la cultura valencianas, participando activamente en su difusión y normalización. Su escritura, rica y sensorial, bebe tanto de los clásicos como de la experiencia vital, y ha influido en varias generaciones de autores.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que subraya su contribución esencial al panorama literario. Su figura queda asociada a una manera de entender la literatura como celebración de la vida, del paisaje y del tiempo vivido.

Noticias relacionadas

Josep Piera, al Palau de la Música, amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes / Òmnium Cultural

Con su desaparición, la literatura valenciana pierde a uno de sus autores más delicados y personales, un escritor que hizo del arraigo y del viaje una misma forma de conocimiento.