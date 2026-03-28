El escritor David Uclés anuncia un parón temporal: “En verano me voy a retirar, estaré un año y medio o dos sin hacer nada”

El escritor David Uclés se ha convertido en uno de los fenómenos literarios del momento. El éxito de 'La Península de las casas vacías', una ambiciosa historia sobre la Guerra Civil española impregnada de realismo mágico con la que ha vendido 300.000 ejemplares, lo ha catapultado a la fama y ya es un habitual de muchas televisiones y radios.

El fenómeno de sus libros no parece mermar y este 2026 ha continuado cosechando reconocimientos. Su cuarta novela, 'La ciudad de las luces muertas', que situaba al lector en una Barcelona de posguerra sumida en la oscuridad durante 24 horas, fue galardonada con el Premio Nadal. Pero lejos de capitalizar este 'boom', Uclés ha decidido darse un respiro tras un ascenso vertiginoso y ha anunciado una pausa en su vida profesional.

"Ahora no estoy viviendo"

"En verano me voy a retirar, en julio, y estaré un año y medio o dos sin hacer nada. Me mudo al extranjero", ha asegurado en el programa 'En Clave de Rhodes' de la Cadena Ser. "Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando. Viviré y escribiré", ha añadido ante la sorpresa de todos.

"Allí me levantaré a la hora que yo quiero, tendré citas... Viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme que soy el de la boina. Y en ese anonimato, me voy a poner rubio en un país centroeuropeo, pues podré escribir olvidándome de mí mismo. Me voy a llamar Joseph", ha dicho, entre risas, evidenciando su particular sentido del humor.

Uclés ha seguido bromeando con que piensa inventarse una vida: "Mi madre era tornadillera, pero murió. Mi padre, fontanero. No es lo que estoy diciendo ahora, porque entonces la gente me reconocería. Pero me inventaré otra", ha afirmado.

David Uclés nunca ha estado anclado en un mismo sitio, en parte motivado por su faceta de músico, por lo que ha vivido tocando en la calle de distintas ciudades durante casi una década. "Hasta ahora soy nómada. No sé lo que es vivir en un solo sitio. Estoy acostumbrado a eso", ha explicado.