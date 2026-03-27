Carmen Thyssen celebra que Barcelona dé el último visto bueno a su museo: “Cada vez está más cerca que abra”

El Ayuntamiento de Barcelona ha ratificado este viernes el aval decisivo para que el Museo Thyssen se instale en el palacio Marcet, en la esquina del paseo de Gràcia con Gran Via. La votación del pleno ha repetido el resultado que ya se dio en la reciente comisión de urbanismo y, con los mismo argumentos que entonces, el PSC, Junts, PP y Vox han respaldado otorgar la última aprobación que faltaba del consistorio a la modificación de planeamiento, que ampara la reforma de la antigua sede del cine Comedia para convertirla en la pinacoteca. BComú y ERC se han vuelto a oponer. La impulsora del proyecto, la baronesa Carmen Thyssen, ha celebrado el resultado de la votación.

“Cada vez está más cerca el momento en que el museo pueda abrir sus puertas”, ha declarado la baronesa. La inauguración está prevista para el segundo semestre de 2028; en todo caso, este viernes no se han concretado fechas para el inicio de obras o de la apertura del equipamiento. Thyssen ha confesado su anhelo por que el recinto se estrene cuanto antes.

“Será el día en el que todos puedan disfrutar de una singular colección que me ha llevado tanto tiempo y dedicación reunir”, ha manifestado. A su vez, ha augurado que el museo brindará “una gran oportunidad” para disfrutar “del arte catalán y, sobre todo, en un período tan emblemático como el modernismo”.

A la espera de la Generalitat

Thyssen y los demás impulsores del futuro museo en paseo de Gràcia han querido hacer público su satisfacción por que el proyecto avance, que ahora ya aguarda el visto bueno definitivo de la comisión de urbanismo de la Generalitat. La baronesa se ha aliado con el fondo Stoneweg para tirar adelante el proyecto. El ‘managing’ director de la división cultural de Stoneweg, Joan Manuel Sevillano, ha afirmado que el proyecto ha dado un “gran paso” al recibir una nueva luz verde este viernes.

“Con este hito, estamos un poco más cerca de convertir en realidad el museo Carmen Thyssen Barcelona”, ha observado Sevillano. Ha esgrimido que el futuro centro “representa una oportunidad única para enriquecer y densificar el panorama cultural de la ciudad”. Ha añadido que el futuro Thyssen ha de “consolidar Barcelona y Catalunya como referentes internacionales en el arte y la cultura”.

A su vez, el CEO y cofundador de Stoneweg, Jaume Sabater, ha expresado la “gran responsabilidad” que ahora se asume para concretar el proyecto. “Todavía queda mucho trabajo por delante”, ha recordado.

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El diseño de la reforma del palacio Marcet, al que se le adherirán nuevas plantas con las que ganará altura, se ha confiado a los despachos de arquitectos OUA y Casper Mueller Kneer (CMK). OUA ha resaltado que falta “mucho detalle por acabar de perfilar y acordar entre todos juntos”. CMK ha asegurado que la remodelación es un “desafío” que asume y ha deseado que “se convierta en un edificio del cual la mayoría de los barceloneses se sientan orgullosos”.