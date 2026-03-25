Una vuelta a Eugenio en el Teatro Pereyra Ibiza con ‘Reubicando al Genio’

El Teatro Pereyra acogerá el domingo 29 de marzo, a las 18 horas, ‘Reubicando al Genio’, el nuevo espectáculo de Toni Climent, conocido por su prolongado homenaje escénico a Eugenio y considerado uno de sus grandes intérpretes. Tras más de dos décadas dedicado a recuperar la figura del célebre humorista catalán, Climent presenta ahora una propuesta renovada que mantiene la esencia del personaje, pero introduce nuevos códigos escénicos y un formato más abierto a la participación del público.

Bajo el nombre artístico de Meugenio, el actor y humorista devuelve al escenario algunos de los rasgos más reconocibles del universo de Eugenio: las gafas ahumadas, la barba, la sobriedad del gesto, la cadencia de la voz y sus inconfundibles giros verbales. En esta nueva etapa, sin embargo, la imagen se actualiza con una estética más contemporánea, con vaqueros, camisa por fuera y zapatillas, en una reformulación que busca desplazar el homenaje desde la mera evocación hacia una lectura viva y actual del personaje.

La propuesta incorpora chistes clásicos y también nuevos textos rastreados por Climent siguiendo la estela del propio Eugenio, que en su momento supo incorporar materiales de distintas épocas a su repertorio. Según la información facilitada por la organización, el montaje incluye además una vertiente tecnológica que permitirá al público pedir o escribir chistes en directo a través de Messenger de la página de Facebook de Meugenio, de modo que cada función adquiera un desarrollo distinto.

Experiencia abierta

Ese componente de improvisación convierte el espectáculo en una experiencia abierta, en la que la memoria del humor popular dialoga con los códigos de las redes sociales y con la respuesta inmediata del público. La combinación de chiste clásico, participación en vivo e interpretación fiel al estilo de Eugenio busca tender un puente entre quienes crecieron con ese humor y quienes se acercan hoy por primera vez a una figura fundamental de la comedia española.

La familia de Eugenio reconoció a Climent a finales de 2008 como imitador autorizado, un aval que ha acompañado la trayectoria de un artista que ha convertido el tributo en una forma de continuidad cultural. "En ‘Reubicando al Genio’, esa continuidad se presenta no como un ejercicio de nostalgia, sino como una reivindicación de la vigencia de un humor que sigue encontrando eco en nuevos públicos", señalan los organizadores en una nota.

Las entradas están disponibles en la web del Teatro Pereyra.