El Teatro Pereyra Ibiza convierte el flamenco en sobremesa escénica con ‘La cena de los flamencos’

El Teatro Pereyra de Vila acogerá el próximo viernes 27 de marzo, a las 20 horas, ‘La cena de los flamencos’, un espectáculo que lleva el lenguaje del flamenco a un formato escénico poco convencional, concebido como una sobremesa compartida entre artistas y público. Con apertura de puertas a las 19.30 horas, la propuesta plantea una experiencia envolvente en la que el ritual de sentarse a la mesa se transforma en un recorrido de emoción, ritmo y cercanía, esta vez de pie y rodeando la escena.

Lejos del planteamiento frontal de un concierto al uso, el montaje propone vivir el flamenco desde dentro, en un espacio donde el cante, el baile, la guitarra y la percusión dialogan a corta distancia y sin artificios. Entre brindis, silencios y taconeos, los intérpretes convierten la velada en un encuentro directo con el espectador, que no solo asiste a la función, sino que pasa a formar parte de ese banquete simbólico en el que la música y la danza marcan el pulso de la noche.

El cartel reúne a artistas de amplia trayectoria dentro del género. Las guitarras de Paco Soto y Monty aportan sensibilidad y hondura, junto a la percusión de Tobalo, mientras Aroa Fernández y Juan Motos Fariña ponen voz a una propuesta que transita entre distintos matices del repertorio flamenco y el bailaor Isaac de los Reyes pone la energía sobre el escenario.

Según la información facilitada por la organización, el espectáculo plantea además un recorrido por la historia del flamenco, desde sus expresiones más hondas hasta algunas de sus fusiones contemporáneas. Esa combinación de raíz y apertura se integra en una puesta en escena pensada para romper la distancia entre tablao y patio de butacas y convertir la función en una experiencia compartida.

La duración aproximada del espectáculo será de dos horas, con algún descanso, y al finalizar la velada está prevista una sesión de dj en la que convivirán clásicos del flamenco con sonidos más actuales, prolongando así el clima de la noche más allá de la representación. ‘La cena de los flamencos’ se presenta, de este modo, como una inmersión en las entrañas del género, en un formato que reivindica tanto la tradición como la capacidad del flamenco para seguir encontrando nuevas formas de presencia escénica.