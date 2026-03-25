CINE
La saga 'El señor de los anillos' continúa: Peter Jackson prepara una nueva película basada en los libros de Tolkien
La trama de la nueva cinta, 'The Lord of the Rings: Shadows of the Past', se centrará en un viaje de Sam, Merry y Pippin, 14 años después de la muerte de Frodo
El cineasta neozelandés Peter Jackson anunció este miércoles el desarrollo de una nueva cinta de la saga 'El señor de los anillos' ('The Lord of the Rings') en la que el guión estará a cargo del presentador estadounidense Stephen Colbert y de uno de los hijos de este, Peter McGee.
La nueva cinta, 'The Lord of the Rings: Shadows of the Past', seguirá a otra que ya está en marcha, 'The Hunt for Gollum', que estará dirigida por Andy Serkis y prevista para 2027.
En un vídeo difundido este miércoles en las redes por la productora Warner Bros., Colbert señaló que se ha basado en seis de los capítulos iniciales de la novela 'La comunidad del anillo' ('The Fellowship of the Ring'), del británico J.R.R. Tolkien, que no formaron parte del primer filme de la saga.
"Pensé: 'Espera, quizá eso podría ser una historia independiente que encaje dentro de la historia principal. ¿Podríamos hacer algo que fuera totalmente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetara por completo las películas que ya se han hecho?'", señala el presentador de The Late Show with Stephen Colbert, cuyo programa dejará de emitirse este próximo mayo.
La trama adelantada por el medio especializado Variety señala que 14 años después de la muerte de Frodo, Sam, Merry y Pippin se embarcan en un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura. Mientras, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto que había permanecido oculto durante mucho tiempo y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de empezar.
Variety recuerda que no es la primera vez que Jackson y Colbert trabajarán juntos. Colbert tuvo un pequeño papel en 'El hobbit: La desolación de Smaug' ('The Hobbit: The Desolation of Smaug') de 2013, y dirigió además a Jackson y a tres estrellas de esa saga - Ian McKellen, Viggo Mortensen y Elijah Wood- en el cortometraje 'Darrylgorn' (2019), situado en la Tierra Media imaginada por Tolkien.
Las películas de 'El señor de los anillos' ('The Lord of the Rings') le han valido a Jackson 17 premios Óscar. Once de ellos, incluido el de mejor película y mejor director, fueron por 'El señor de los anillos: El retorno del rey' ('The Lord of the Rings: The Return of the King'), de 2003.
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