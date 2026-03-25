Lluís Real explora el circo y la belleza de lo cotidiano en la exposición ‘Circ+Anywhere’ de ‘Sant Josep és Foto’

La sala de exposiciones Can Curt, en Sant Agustí, inaugura este viernes 27 de marzo, a las 19.30 horas, la muestra ‘Circ+Anywhere’, del fotógrafo menorquín Lluís Real, dentro de la programación de la segunda edición de ‘Sant Josep és Foto’. La exposición, que permanecerá abierta hasta el 3 de mayo, reúne dos series en las que el autor dirige su mirada hacia la vida que transcurre tras la carpa de un circo y hacia esos instantes mínimos de la experiencia diaria que, por un momento, revelan una forma de belleza.

Por un lado, ‘Circ’ se acerca al Circo Raluy desde una perspectiva documental y próxima, interesada menos en el espectáculo que en la vida que lo sostiene. La serie, integrada en el proyecto expositivo ‘La Fugacitat de la Mirada’, observa el circo como un territorio itinerante atravesado por la espera, el trabajo y los vínculos, un patrimonio vivo que se desplaza con sus carromatos, su memoria y una estética marcada por el paso del tiempo.

Autorretrato de Lluís Real / Lluís Real

La exposición se completa con ‘Anywhere’, una colección de imágenes íntimas tomadas en distintos lugares y construidas a partir de pequeños hallazgos de lo cotidiano. En estas fotografías, Real vuelve a situar el foco en algunos de los rasgos más reconocibles de su lenguaje visual: la atención al gesto, a la luz y a aquello que sucede en un instante aparentemente menor. El diálogo entre ambas series traza así un relato en el que la cercanía desplaza a lo grandioso y donde la emoción discreta de lo vivido adquiere protagonismo.

La muestra podrá visitarse de jueves a domingo, de 19 a 21 horas. Su incorporación al programa de ‘Sant Josep és Foto’ encaja con los tres grandes ejes sobre los que se articula esta edición del festival: el Mediterráneo, lo humano y la experiencia de lo cotidiano. A partir de estas líneas, la cita plantea una reflexión sobre identidad, paisaje, memoria y formas de vida, con una selección de autores vinculados a Baleares y, en muchos casos, estrechamente relacionados con Ibiza.

Nacido en Maó en 1948, Lluís Real se formó en Londres, donde estudió fotografía en el Ealing Technical College, School of Art, entre 1969 y 1974. Tras una primera etapa en la capital británica, en la que participó en exposiciones y desarrolló trabajos de temática social como freelance, regresó a Menorca y retomó plenamente su actividad fotográfica después de un paréntesis ligado a la agricultura. Desde entonces ha compaginado los encargos editoriales con una obra personal sostenida en el tiempo, presente en exposiciones individuales y colectivas y en colecciones públicas y privadas. En años recientes, su trayectoria ha sido revisitada en proyectos como ‘La fugacitat de la mirada’ y en fotolibros de autor como ‘Any Amount of Dreams’ y ‘Cartes a la mar’.

Otra de las imágenes de la muestra / Lluís Real

Otras propuestas

Junto a ‘Circ+Anywhere’, el festival incluye otras propuestas expositivas repartidas en distintos espacios del municipio. El Auditorio Caló de s’Oli acoge una triple muestra con obra de Alain Keralenn, Anton Calpagiu y las fotografías premiadas en la Maratón Fotográfica de 2025, mientras que Can Jeroni presentará ‘La meva Mediterrània. El Viatge’, del fotógrafo mallorquín Toni Catany, con producción de la Fundación Toni Catany. Todas las exposiciones permanecerán abiertas hasta el 3 de mayo.

La programación de ‘Sant Josep és Foto’ 2026, que se celebra del 26 de marzo al 3 de mayo, se completa con presentaciones de fotolibros, proyecciones documentales, una nueva Maratón Fotográfica y un Congreso de Fotografía previsto del 16 al 19 de abril. En ese encuentro participarán autores como Isabel Muñoz, Lynn Goldsmith, Joe Cornish, Ai Futaki, Judith Prat, Gonzalo Azumendi y Joan Costa.