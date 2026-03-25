El documental ‘Memoria del puerto’ recupera la huella de Ibiza como enclave literario

El Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou, acoge este jueves 26 de marzo, a las 20.15 horas, la proyección del documental ‘Memoria del puerto’, una cita incluida en el programa de actividades de los Premios de las Letras Pitiusas 2026. La sesión, de entrada gratuita, contará además con un coloquio posterior en el que participarán Gabriel Torres Chalk y Pablo Alcántara, directores de la película, junto a Alejandro Melero.

La proyección permite volver sobre uno de los episodios culturales más singulares de la historia reciente de Ibiza: ‘Ibiza Puerto Mediterráneo del Libro’, un encuentro literario que durante varios años convirtió la isla en espacio de paso, conversación y pensamiento para algunas de las voces más relevantes del panorama literario. Aquel proyecto situó a Ibiza en un lugar poco habitual de centralidad cultural, al reunir a autores de la dimensión de Raúl Zurita y Juan Gelman, entre otros nombres destacados.

La primera edición, celebrada en 2008, quedó marcada por la lectura inaugural de Zurita y por la participación de Gelman en su clausura, dos referencias mayores de la poesía hispanoamericana contemporánea. Su presencia en la isla, lejos de tener un carácter anecdótico, formó parte de una iniciativa que aspiró a convertir Ibiza en un territorio de interlocución literaria y de densidad intelectual.

En ese contexto se inscribe ‘Memoria del puerto’, un documental que no solo recupera materiales y recuerdos ligados a aquella experiencia, sino que reconstruye una atmósfera y una manera de entender la literatura como lugar de encuentro, intercambio y reflexión. La película revisita así un pasado cercano que, más que clausurado, sigue proyectando sentido sobre el presente cultural de la isla.

Coloquio y programa

El coloquio posterior permitirá profundizar en el alcance de aquella aventura literaria y en la huella que dejó en Ibiza. La cita se integra en el conjunto de actividades de los Premios de las Letras Pitiusas 2026, que comenzaron con la presentación del libro ‘El Minotauro nunca duerme’, de Melqart Editorial, y que tendrán su acto central el viernes 27 de marzo con la cena literaria y gala en el restaurante Es Cruce, donde se presentará el volumen ‘Letras Pitiusas/Lletres Pitiüses’ y se celebrará la entrega de premios.

El programa concluirá el sábado 28 de marzo, a las 12 horas, con un encuentro literario con aperitivo en el Faro de Ses Coves Blanques. Entretanto, la proyección de ‘Memoria del puerto’ ofrece la posibilidad de regresar, por unas horas, a un momento en el que Ibiza se pensó también como puerto de llegada para los libros, las ideas y la conversación.