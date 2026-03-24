Sant Josep alza el telón de la primavera con tres funciones gratuitas en Caló de s’Oli

El Ayuntamiento de Sant Josep vuelve a poner el foco en las artes escénicas con una nueva edición del ciclo ‘Teatre a la primavera’, una propuesta que llenará de teatro el Auditori de Caló de s’Oli durante los meses de marzo y abril con tres funciones gratuitas y de estilos muy distintos. La programación, con entrada libre hasta completar aforo, combina comedia popular, dramaturgia contemporánea y un gran clásico universal, en una apuesta por acercar la cultura a todos los públicos.

La concejala de Cultura, Maria José Rios, ha destacado que esta nueva edición nace con la voluntad de llevar a Caló de s’Oli “lo mejor del teatro”, combinando montajes de ámbito nacional con la oportunidad de que compañías locales actúen en los espacios culturales del municipio.

Las obras

El ciclo se abrirá el sábado 28 de marzo a las 19.30 horas con ‘¡El último que apague la luz!’, protagonizada por Emma Ozores y Rubén Torres. Escrita y dirigida por Antonio Ozores, la obra rinde homenaje a un siglo de historia de la comedia ligada a la saga Ozores y recupera el pulso del teatro cómico que durante décadas recorrió pueblos y ciudades. Monólogos, gags, enredos y situaciones reconocibles para el público componen una propuesta que convierte asuntos cotidianos, como la vida en pareja, los celos, las dificultades económicas o las crisis sentimentales, en una sucesión de escenas pensadas para provocar la risa constante.

La segunda cita llegará el domingo 12 de abril a las 19 horas con ‘Losers’, de la compañía madrileña O2 Teatro. La obra, escrita por Marta Buchaca, se adentra en la historia de Manuel y Sandra, dos treintañeros atravesados por la incertidumbre y cierta sensación de fracaso vital, que se encuentran por azar y empiezan a construir una relación llena de contradicciones, ternura y momentos tan absurdos como cercanos. La pieza ofrece un retrato generacional que conecta con las fragilidades de la sociedad contemporánea y aborda temas como la soledad, el amor y la búsqueda de sentido con un lenguaje fresco, directo y emocional.

El cierre del ciclo llegará el viernes 24 de abril a las 20 horas con ‘Esperando a Godot’, a cargo de la compañía ibicenca La Experimental. La adaptación del clásico de Samuel Beckett acercará al público local una de las obras esenciales del teatro del absurdo a través de la espera interminable de Vladimir y Estragón, dos personajes suspendidos en el tiempo ante la promesa de la llegada de Godot. Con una puesta en escena sobria y cargada de simbolismo, la obra abre interrogantes sobre la esperanza, la dependencia, el paso del tiempo y el sentido de la existencia, al tiempo que invita a una reflexión contemporánea sobre la condición humana.

Con esta nueva edición de ‘Teatre a la primavera’, el Ayuntamiento de Sant Josep refuerza su apuesta por una programación cultural "de calidad, plural y accesible". El Auditori de Caló de s’Oli se convertirá así, esta primavera, en escenario de una travesía escénica que irá de la risa al desasosiego, de lo íntimo a lo universal.