Cantante
Manolo Kabezabolo sufre un accidente de tráfico
El artista punk regresaba de ofrecer un concierto y presentar el libro sobre su figura en Málaga
Daniel Monserrat
Manolo Kabezabolo sufrió un accidente de tráfico la madrugada del pasado lunes 16 de marzo regresando de Málaga donde había ofrecido un concierto acústico y presentado el libro que han escrito sobre su figura.
El accidente, del que no han trascendido más detalles y que dejó el coche para el desguace, le provocó lesiones en un brazo (en el vídeo que ha publicado lo lleva en cabestrillo) lo que le ha obligado, según ha relatado él mismo a través de sus redes sociales, a suspender sus conciertos de los próximos dos meses.
Giras canceladas
Entre sus citas programadas que ha tenido que cancelar se encontraba una gira por Sudamérica así como varios conciertos en España, entre ellos uno en la sala Z el próximo mes. "Salud, cuadrilla. La noche del pasado lunes 16 de marzo tuvimos un accidente con el coche volviendo de una presentación del libro. El coche quedó para el desguace. Al menos nosotrxs estamos "bien", aunque hay lesiones que nos obligan a parar durante al menos dos meses toda actividad. Os iremos contando cualquier novedad. Gracias por estar ahí", ha sido el mensaje que ha lanzado el referente punk.
El cantautor punk, del que precisamente se estrenó este lunes su documental en Aragón TV, en cualquier caso, confía en poder reprogramar los conciertos cuando se recupere. "Ánimo Manolo, suerte que solo es chapa y pintura" es uno de los mensajes que se puede leer.
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