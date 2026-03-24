La Agrupación Musical Yacente de Ibiza vuelve a tocar a Ronda en Jueves Santo

La Agrupación Musical de la Cofradía del Santo Cristo Yacente, de la Catedral de Ibiza, volverá este Jueves Santo por tercer año consecutivo a la localidad malagueña de Ronda para tocar en la procesión, en una cita que confirma el vínculo con Ronda.

La banda ibicenca, que dirige Marc Torres Escandell, es la primera de Balears que sale a tocar a Andalucía para la celebración de una Semana Santa que guarda una gran tradición.

Un momento del concierto del domingo / Lucía Sarrión Ortega

Se desplaza a Ronda con unos 70 miembros, que viajan en avión, con todos los instrumentos y los trajes en dos furgonetas en barco. "Es una experiencia dura, porque acabamos la procesión a las tres y media o cuatro de la madrugada y de ahí cogemos las furgonetas y los músicos se van al aeropuerto, porque ese mismo día, Viernes Santo, tocamos en la procesión del Santo Entierro de Vila, pero merece la pena", asegura Torres Escandell.

La Agrupación Musical ofreció este pasado domingo un concierto en la iglesia de Sant Elm, ante un templo lleno, en el que tocaron diferentes marchas. uno de los momentos más emotivos llegó con la penúltima de esas marchas, 'La muerte no es el final', que dedicaron a Joan Marí Mayans, presidente de la Cofradía de la Piedad, recientemente fallecido.