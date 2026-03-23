Crímenes reales en Ibiza para abrir las actividades de los Premios de las Letras Pitiusas

La editorial Melqart presentará este miércoles 25 de marzo, a las 19 horas, en el Hostal La Torre de Sant Antoni, el libro ‘El Minotauro nunca duerme’, en un acto que correrá a cargo de Bartolomé del Amor y Xisco Fuster y que servirá además para inaugurar el programa de actividades de los Premios de las Letras Pitiusas 2026.

La obra se adentra en algunos de los episodios criminales reales más impactantes ocurridos en Ibiza y Mallorca a través de la experiencia directa de Bartolomé del Amor, exjefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Escrita por Xisco Fuster, reconstruye distintos casos a partir de testimonios, informes policiales y recuerdos profesionales, ofreciendo una mirada poco habitual al trabajo de investigación criminal en las Islas Baleares.

Desde el prólogo, el libro deja clara su intención de rendir homenaje tanto a las víctimas como a los agentes que dedicaron su vida a esclarecer la verdad. Del Amor resume la intensidad de lo vivido con una frase que marca el tono de la publicación: “solo puedo decirte que he vivido muchas cosas que no ha vivido mucha gente”.

El eje central del volumen es la investigación del asesinato de Yvonne O’Brien, ocurrido en Ibiza en agosto de 1999. Del Amor, entonces teniente, fue uno de los primeros en entrar en la escena del crimen, una experiencia que quedó grabada en una afirmación que atraviesa toda la narración: “Es lo peor que he visto en toda mi carrera”.

A partir de ahí, ‘El Minotauro nunca duerme’ desgrana la inspección ocular, las hipótesis policiales, los testimonios contradictorios y las pruebas forenses de un caso que, más de dos décadas después, continúa sin resolverse. La obra insiste en que no se trata de una recreación novelada, sino de hechos documentados, de manera que el lector puede seguir la investigación casi como un “detective asistente”, con acceso a la misma información con la que trabajaron los investigadores en 1999.

Portada del libro / DI

Además del caso O’Brien, el libro incorpora otros episodios relacionados con la complejidad criminal de Ibiza, entre ellos intervenciones vinculadas a la ketamina y varios casos de tráfico de drogas investigados por Del Amor durante su etapa en las Pitiusas. Estos pasajes permiten dibujar una realidad alejada de la imagen turística de postal y mostrar una isla atravesada también por la precariedad, las adicciones y distintos episodios de violencia extrema.

La publicación ofrece igualmente una vertiente más humana y profesional del trabajo policial, al abordar el impacto emocional de enfrentarse a escenas devastadoras, la presión de dirigir equipos en situaciones límite y la necesidad de reconstruir la verdad a partir de fragmentos dispersos y versiones divergentes.

Melqart, editorial con presencia en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, enmarca esta publicación dentro de su "compromiso con las cuatro islas" y con una literatura que contribuya a iluminar la memoria colectiva del archipiélago. ‘El Minotauro nunca duerme’ ya está disponible y se presenta como una obra de referencia para quienes quieran asomarse, sin artificios, a la realidad criminal de Baleares.

El resto de actos

Las actividades de los Premios de las Letras Pitiusas 2026 continuarán el jueves 26 de marzo, a las 20.15 horas, en el auditorio des Caló de s’Oli, en Cala de Bou, con la proyección del documental audiovisual ‘Ibiza, puerto mediterráneo’, de Pablo Alcántara y Gabriel Torres Chalk, seguida de un coloquio abierto.

El viernes 27 de marzo tendrá lugar, a las 20.30 horas, en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel, la Cena Literaria y Gala de Entrega de Premios, con la presencia ya confirmada de nombres como Alejandro Melero, Carlos Barea, Javier Moro, Helena Tur, Toni Montserrat, Iolanda Bonet y Javier Serapio, entre otros. El tique para asistir puede adquirirse en la librería El Quijote, en Sant Antoni, en la librería Mediterrània, en Vila, y también a través de la web de Ibiza Editions. A partir de las 22 horas, la entrada será libre para el público que quiera asistir al acto oficial de entrega de premios.

La clausura llegará el sábado con ‘Versos en el faro’, un acto previsto a las 12 horas en el Far de Ses Coves Blanques, también en Sant Antoni.

Puedo dejarte una segunda versión más periodística y más breve, con un arranque todavía más ágil.