El joyero Enric Majoral recibe el Premi Nacional d'Artesania de Catalunya 2025

El joyero Enric Majoral ha sido distinguido con el Premi Nacional d'Artesania de Catalunya 2025, un reconocimiento concedido por la Generalitat de Catalunya y el Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d’Empresa i Treball que sitúa de nuevo su nombre entre las grandes figuras de la creación artesanal contemporánea.

El galardón le será entregado este miércoles 25 de marzo, a las 17 horas en el Palau de la Generalitat, en un acto presidido por el presidente del Govern de Catalunya, Salvador Illa.

El jurado ha querido destacar “su brillante y excepcional trayectoria artística”, así como su papel pionero en la creación de joyería contemporánea a través de nuevos conceptos y de una experimentación constante que ha abierto nuevas posibilidades expresivas dentro del sector. Esa mirada innovadora, añade el fallo, lo ha convertido en una referencia internacional.

Nacido en Sabadell en 1949, Enric Majoral se instaló en Formentera en 1973, donde se adentró de manera autodidacta en el oficio de la orfebrería. A partir de ese aprendizaje inicial fue construyendo una voz propia, profundamente vinculada al Mediterráneo, a las formas simbólicas y naturales y a una sensibilidad artística que ha sabido dialogar con lo étnico, lo esencial y lo contemporáneo.

Con el paso de los años, y especialmente a partir de la década de los noventa, Majoral alcanzó la madurez creativa y "consolidó la marca que lleva su apellido como una de las propuestas más sólidas, originales e independientes dentro del mundo de la joyería de autor. Sus piezas únicas y sus colecciones modernas han contribuido tanto a acercar la joyería a un público más amplio como a ampliar sus límites formales y conceptuales, alejándola de la estética clásica para abrirla a nuevos diseños, materiales y acabados", según una nota de la propia firma.

Premios y exposiciones

Su trayectoria ha sido reconocida con algunos de los principales galardones del sector. En 2004 recibió la Carta de Mestre Artesà de la Generalitat de Catalunya y en 2007 fue distinguido con el Premio Nacional de Artesanía del Ministerio de Industria. Un año después, el Museum of Arts and Design de Nueva York incorporó a su colección permanente dos piezas de su serie ‘joies de sorra’. En 2014, el JORGC premió su trayectoria global y, en 2019, el Govern balear le concedió el Premi Ramon Llull.

A lo largo de su carrera, Majoral ha protagonizado más de 200 exposiciones en Catalunya, Alemania, Japón y Estados Unidos, además de participar activamente en mesas redondas, instituciones y escuelas vinculadas al diseño y la artesanía. Su aportación no se ha limitado al plano creativo, sino que también ha sido pionero en la defensa de la sostenibilidad y de la ética en el sector, tanto en el origen de las materias primas como en la promoción de modelos ligados al bien común.