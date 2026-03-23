Ibiza se revela en imágenes: una triple exposición inaugura la II edición de Sant Josep és Foto

El Auditorio Caló de s'Oli de Cala de Bou acoge este jueves, 26 de marzo, a las 19.30 horas, la inauguración de una triple muestra fotográfica que marcará el inicio de la II edición de Sant Josep és Foto, un festival que volverá a situar al municipio como una de las grandes citas culturales del Mediterráneo en torno a la imagen contemporánea.

La exposición inaugural reúne tres propuestas que dialogan entre sí desde sensibilidades y lenguajes muy distintos. Por un lado, ‘Entre líneas’, del fotógrafo afincado en París Alain Keralenn, propone un delicado juego entre fotografía y palabra, a través de imágenes acompañadas de breves textos que el autor define como “haikus en prosa”. Junto a ella, Anton Calpagiu presenta ‘Paisajes de Ibiza’, una serie centrada en los atardeceres, la noche y la experimentación visual sobre el territorio insular. Completa esta apertura ‘Maratón 2025’, una selección que recoge la energía, la diversidad de miradas y la capacidad de observación surgidas en la pasada edición de la Maratón Fotográfica Sant Josep és Foto, con la colección completa de instantáneas premiadas.

Las tres exposiciones podrán visitarse hasta el 3 de mayo, de jueves a sábado, de 18.30 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11 a 13.30 horas.

En ‘Entre líneas’, Alain Keralenn (Shanghái, 1950) plantea una obra en la que la fotografía y el relato imaginario se reflejan mutuamente. El espectador observa la imagen, lee el texto y regresa después a la fotografía, interpelado por una pregunta íntima: si aquello que ve resuena con aquello que acaba de leer. Exdiplomático francés, fotógrafo viajero y escritor con varias novelas publicadas —entre ellas Transchaco, traducida al español—, Keralenn ha desarrollado una mirada en la que la luz, la composición y la emoción se convierten en herramientas narrativas. La muestra reúne imágenes tomadas entre 2004 y 2016 en diferentes escenarios urbanos del mundo, construyendo una geografía visual hecha de gestos fugaces, escenas cotidianas y momentos suspendidos de intensa humanidad.

Una iumagen tomada en Quito por el fotógrafo francés Alain Keralenn / Alain Keralenn/SJEF

Por su parte, Anton Calpagiu (Focșani, Rumanía, 1967) presenta en ‘Paisajes de Ibiza’ una obra construida desde la observación minuciosa de los cambios de luz. Lejos de una representación inmediata del paisaje, el autor se aproxima a la isla en el instante en que el día declina y las formas comienzan a desdibujarse. Surge así una Ibiza más silenciosa, íntima y matérico, donde la fotografía no solo documenta, sino que también transforma e interpreta. Instalado creativamente en Ibiza desde 2015, Calpagiu ha orientado su trabajo hacia la investigación sobre la materialidad de la imagen, transitando de la fotografía digital a procesos analógicos e instantáneos, e incorporando incluso la construcción de sus propias cámaras como parte esencial de su práctica artística.

Con esta apertura, Sant Josep és Foto 2026 despliega una programación que, del 26 de marzo al 3 de mayo, convertirá Sant Josep en una auténtica capital de la fotografía. El festival se articula este año en torno a tres grandes ejes temáticos —el Mediterráneo, lo humano y la experiencia de lo cotidiano— para ofrecer un recorrido visual sobre la identidad, el paisaje, la memoria y las formas de vida.

La selección de autores pone especial atención en Baleares, reuniendo tanto a creadores isleños como a residentes profundamente vinculados a Ibiza, cuya mirada ha quedado atravesada por este contexto geográfico, cultural y vital. "El resultado es un conjunto expositivo coherente y plural, capaz de mostrar distintas formas de entender la fotografía desde la cercanía, la sensibilidad y la contemporaneidad. Viaje, humanidad y territorio configuran así un abanico artístico en el que la imagen no solo representa, sino que interpreta, emociona y construye relato", señalan los organizadores en una nota de prensa.

La programación expositiva se completará con otras dos muestras destacadas. La sala Can Curt, en Sant Agustí, acogerá ‘Circ+Anywhere’, del menorquín Lluís Real, una visión intensa e íntima del universo del circo clásico, que se inaugurará el 27 de marzo. Por su parte, Can Jeroni presentará ‘La meva Mediterrània. El Viatge’, una exposición dedicada al gran fotógrafo mallorquín Toni Catany, fallecido en 2013, producida por la Fundación Toni Catany y con inauguración prevista para el 1 de abril. Ambas permanecerán abiertas también hasta el 3 de mayo.

Además de las exposiciones, el festival ofrecerá un amplio programa de actividades paralelas, entre ellas las presentaciones de libros fotográficos Fotolibro Exprés, proyecciones de documentales dentro del ciclo FotoCineColor, una nueva Maratón Fotográfica y, como eje central, un Congreso de Fotografía que se celebrará del 16 al 19 de abril y que está dirigido tanto a profesionales como a aficionados de la isla y de fuera de ella. Las inscripciones continúan abiertas a través de la página web del festival.

Invitados de lujo

Durante cuatro jornadas, el congreso reunirá a autores de referencia internacional en un espacio de encuentro donde convergerán la fotografía documental, el paisaje, la creación contemporánea y la cultura visual. Entre los nombres confirmados figuran Isabel Muñoz, Lynn Goldsmith, Joe Cornish, Ai Futaki, Judith Prat, Gonzalo Azumendi y Joan Costa, además de las presentaciones BAL 12 / BAL 24 / BAL 36.