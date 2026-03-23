Abierto el plazo para participar en los Premios Sant Jordi de literatura y puntos de libro de Ibiza

El Consell Insular de Ibiza ha abierto el plazo para participar en una nueva edición de los Premios Sant Jordi, que este año alcanzan su 32ª edición en las categorías literarias y la 11ª en la modalidad de puntos de libro. La convocatoria, impulsada por el Departamento de Cultura, está dirigida al alumnado de Secundaria y Bachillerato de la isla y fija el 7 de abril como fecha límite para presentar los trabajos.

Estos galardones tienen como objetivo dar voz a los jóvenes con inquietudes literarias y fomentar la creación en lengua catalana. En el apartado literario, los premios incluyen las categorías de prosa, con los Premis Ramon Muntaner, y de poesía, con los Premis Marià Villangómez.

Además del reconocimiento económico, las obras ganadoras pasan a formar parte del volumen ‘Premis Sant Jordi de Literatura’, una publicación que se edita cada cinco años y que reúne los trabajos premiados en las distintas convocatorias.

Puntos de libro

Por su parte, los Premios Sant Jordi de Punts de Llibre llegan a su undécima edición y están destinados al alumnado de 4º de ESO. Esta iniciativa nació tras consultar a los departamentos de Plástica de los centros educativos, con la finalidad de estimular la creatividad artística vinculada al fomento de la lectura.

En este caso, los trabajos seleccionados también reciben un premio económico y los puntos de libro ganadores se editan y distribuyen entre los centros escolares y en distintos espacios públicos con motivo de la celebración del día de Sant Jordi.

El Consell mantiene así una de sus convocatorias culturales más consolidadas, "orientada a promover tanto la creación literaria como la expresión artística entre los estudiantes de la isla", señala la institución insular en una nota de prensa.