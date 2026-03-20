Temporada ecléctica y rockera con los ciclos Dorado, Rock Nights, Cranc y Sonorama en Ibiza

Ecléctica y con un marcado acento rockero. Así se presenta la temporada de los diferentes ciclos musicales impulsados por Concept Hotel Group en Eivissa, que arrancará el 30 de abril con una nueva edición de Dorado Live Shows y concluirá el 3 de octubre con Sonorama Ibiza. Como novedad de este año, además, se suma el Cranc Festival, que desembarca por primera vez en la isla.

“Hemos intentado hacer una programación equilibrada. Es complicado mantener cada temporada una oferta interesante en Ibiza, pero creo que hay nombres para todos los gustos: desde indie hasta punk, garaje o rock… un poco de todo”, afirma Diego Calvo, CEO de Concept y organizador de estos ciclos de conciertos.

Entre los nombres destacados figuran Raya Diplomática, Los Bengala, Mujeres, Soleá Morente, La La Love You, Rufus T. Firefly, Carlos Sadness, Ginebras y Tu Otra Bonita, además de una cita especialmente emotiva para el público ibicenco con Peter Colours, que ha regresado este año tras casi tres lustros de ausencia.

Dorado Live Shows, con el apoyo de Sant Josep és Música y del Ayuntamiento, abrirá la temporada el 30 de abril como prefesta de Rock Nights, con un concierto de Raya Diplomática en el motel Romeos de Cala de Bou. Se trata de lbanda de synth punk liderada por Javier Calvo, de Los Javis, surgida en la escena queer madrileña. La actuación comenzará a las 19.30 horas y, después, se celebrará la primera Rock Nights del año en el hotel Pikes. Será también la última en este emplazamiento, ya que la fiesta se trasladará a una nueva ubicación todavía por anunciar.

El sábado 16 de mayo llegará Rock Nights Festival, a partir de las 18 horas en Sa Punta des Molí y con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, en su edición más rockera. Los garajeros Los Bengala encabezarán un cartel que también incluye más garage punk con Dear Joanne, a la banda de Manchester Small Fortunes y el rockabilly de The Metrallas, que pondrán la guinda local.

El 18 de junio se celebrará Cranc Festival, por primera vez en Eivissa tras diez años de trayectoria en Menorca y cuatro en Mallorca. La cita tendrá lugar en Venice Bay desde las 19 horas y reunirá a Mujeres, Soleá Morente y Billy Flamingos. “Es la primera incursión de Cranc, pero esperamos ampliarlo en los próximos años”, explica Calvo.

Los Peter Colours, en la carpa de Sant Jordi / Andrés Iglesias/Cañas'n'Roll

Dorado Live Shows continuará el 16 de julio con los madrileños La La Love You, acompañados por Julia Nar, el 13 de agosto con Rufus T. Firefly y Chill Band, y el 10 de septiembre con Carlos Sadness, ya un clásico del ciclo, junto a la revelación ibicenca Daniela Díez. Todos los conciertos se celebrarán en Venice Bay a partir de las 20 horas.

Sonorama en octubre

La temporada musical se cerrará, como ya viene sucediendo en los últimos años, con la versión ibicenca de Sonorama, que se celebrará en dos jornadas, igual que el año pasado: una gratuita, el viernes 2 de octubre, en el Auditori Caló de s’Oli, y otra de pago, el 3 de octubre, en Venice Bay. En esta última actuarán Ginebras, Tu Otra Bonita y también Peter Colours.

La legendaria banda ibicenca de power pop se reunió hace unos meses para ofrecer un único concierto en Sant Jordi, convertido en todo un canto a la nostalgia y con la carpa abarrotada. Ahora repetirá en el marco de Sonorama Ibiza, poniendo el broche a una temporada que vuelve a reivindicar la música en directo como uno de los grandes atractivos culturales del verano en la isla. Y ya se verá si un broche ta,bién para la banda de los hermanos Trafford, Javi Box, Guachy y Xavi Nelson.