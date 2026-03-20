Jordi Cardona, músico: «El rock no debe sonar robótico. Tiene que haber errores»

Las épocas de cambio, de revolución personal, suelen ser especialmente fecundas para la creatividad. A Jordi Cardona (Ibiza, 1986) ese momento le llegó en el verano de 2023, tras la separación definitiva de su banda, Quin Delibat!, una ruptura sentimental y la decisión de dejar su trabajo fijo para dedicarse plenamente a la música, en este caso como dj, que ha desarrollado bajo los nombres de Sr. Cardona y Bobby Perú. Pero el pellizco de la música con mayúsculas seguía latiendo en su corazón y en los últimos meses ha estado publicando en las plataformas canciones de un proyecto personal. Casi a escondidas. Hoy ya se puede escuchar la sexta, ‘Ojos de salvación’, un nuevo adelanto de lo que ya será su primer disco en solitario, ‘La luz del mejor verano’, que saldrá en mayo.

¿Este proyecto nace de las cenizas de Quin Delibat!? ¿De la ilusión de volver a publicar música?

No exactamente. Poca gente lo sabe, pero en los 3 o 4 últimos años de la banda lo pasé fatal. Son mi familia, llevábamos tocando juntos desde los 18 años, primero con Rock Garage y luego con Quin Delibat! Pero al final ellos ya estaban todos viviendo en Barcelona y yo aquí en Ibiza, cada vez todos con más curro y más responsabilidades. Apenas ensayábamos. Íbamos directos a los conciertos y eso me provocaba una gran sensación de inseguridad. Ni estaba cómodo ni disfrutaba. El chiste de cada concierto era dónde había metido la pata.

Así que la ruptura fue casi una liberación...

Es que al final era un suplicio. Y sin querer planteármelo estaba deseando que terminara. Fue como cuando se rompe una pareja pero sigue habiendo amor.

Un momento de ruptura total.

Total. En 2023 lo dejo todo. La banda, tras un concierto maravilloso en la desaparecida sala Teatro Ibiza en abril. Un trabajo que no me llena tras 14 años currando en hoteles... Y no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero dedicarme a la música de otra forma. Ya había empezado como dj. Pero tenía claro que la música como tal se había acabado. Lo habíamos dado todo, lo habíamos pasado muy bien, pero ya estaba. Seguía haciendo colaboraciones, como con Ressonadors o la Big Band Ciutat d’Ibiza... pero volver a un proyecto musical no estaba en mis planes.

Se acabó pero volvió. ¿Cómo fue ese proceso, esa recuperación?

Pues casi sin querer. Solo había hecho una canción, durante la pandemia. Me fui a México a la boda de un amigo. Me di una vuelta por el DF y estaba todo cerrado, y de ese paseo extraño surgió una canción, ‘Avenida Mazatlán’. No se la enseñé a nadie y estuvo durmiendo varios años en el móvil. Una noche a principios de 2024 tras ese raro y extraordinario verano de 2023, estaba tomando unas cervezas con Joan Barbé. Estábamos hablando de canciones y le dije que tenía una que no había escuchado nadie. Me dijo que la quería escuchar y se la puse con el móvil pegado a la oreja.

¿Y qué pasó?

Me dijo que era una gran canción y me propuso un trato. Para el que no le conozca, Joan puede ser muy persuasivo. Se comprometió a producirme la canción y me dijo: ‘pero vamos a hacer un disco’. Yo le respondí que no tenía nada más y la cosa se quedó ahí. Pero días después me pasó la canción ya producida y que quedé alucinado y le estoy agradecidísimo por ello.

¿Despertó eso que estaba durmiendo desde hacía años?

Me emocionó porque me representaba plenamente. El sonido, las influencias, la instrumentación... Así que me puse a componer y salieron cinco canciones, que ahora son nueve. Una de ellas una versión del ‘I’ll Feel a Whole Lot Better’ de The Byrds, pero tomando como referencia las versiones de Tom Petty y Charly García, ‘Me siento mucho mejor’. Ha sido casi un himno de este tiempo.

Entonces Barbé tiene mucho que ver en el resultado.

Hemos hecho un Lennon-McCartney. Las letras y la composición son mías, salvo aportaciones de Joan. Digamos que es 100% mi cosa. Y Joan ha sido el one man band. Ha tocado todos los instrumentos y ha hecho la producción. Hemos ido grabando canción a canción según iban surgiendo y creo que ha quedado redondo. Estoy muy orgulloso.

Escuchando las canciones publicadas hasta ahora se aprecia claramente que es un sonido mucho más americano que en los proyectos anteriores, porque Quin Delibat! e incluso Rock Garage sonaban mucho más a pop rock británico.

Me gustan muchas cosas, como a tanta gente, pero siempre me he reconocido en el sonido americano. Es lo que más he consumido, como Petty o los Byrds de los que hablábamos, o referencias nacionales como Quique González o Leiva, salvando las distancias.

Y ese mejor verano se ha ido alargando.

Digamos que sí. Fue el verano que me cambió la vida, el de apostarlo todo fuera bien o mal. A veces hay que apostarlo todo y pienso que el mejor verano aún está por llegar.

Ahora toca compaginarlo con la actual profesión de dj.

No creo que influya para nada. Pienso en música en general y esto lo he hecho por puro romanticismo. Si recupero la inversión me doy por satisfecho.

¿Cuál es el recorrido del disco?

Está ya completo. Hoy 20 de marzo sale el quinto single, el 23 de mayo otro y el 8 de mayo el disco completo estará en digital. También tengo en la cabeza sacarlo en vinilo, quizás para el verano, ya veremos. Y la presentación será el 16 de mayo con un gran concierto en el restaurante Ses Boques de es Cubells. Hace un par de años tocaron allí The Guapos con Leiva y fue una noche maravillosa. Vamos a intentar que esta también lo sea. La idea inicial era presentarlo en la sala Teatro, pero por desgracia la hemos perdido todos los amantes de la música de Ibiza.

Me han dicho que presume de que será con una gran banda...

[Risas] Un all star. Joan Barbé a la guitarra y como director musical, Adri Pedreira al bajo, Yeshe Ryser a los teclados, Mike Alcaras a la batería y Álvaro Derek Harrison, de Miss Caffeina, a la guitarra para completar el quinteto.

Supongo que este es el momento en que las mariposas no dejan de revolotear en el estómago.

Aún no me han llegado los nervios, pero me conozco... Vamos a empezar a ensayar, pero tampoco quiero hacerlo demasiado. El rock no debe sonar robótico, tiene que haber errores.

¿Va a haber continuidad?

No lo sé. La idea era hacerme un autorregalo, un disco para mí, con toda la honestidad posible, que fuera verdadero. Y eso ya está hecho. Ahora estoy superenfocado con el disco y el concierto. La idea era presentarlo en directo y ya está, pero Joan ya me está liando. Viene un verano frenético de trabajo y ya veremos. Que venga lo que tenga que venir.